Arrestato a Foggia rappresentante legale di una cooperativa

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dall’Autorità giudiziaria nei confronti del rappresentante legale di una società cooperativa operante nel settore del trasporto su strada. Il provvedimento si inserisce in un’indagine su un sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta si collega a un più ampio filone investigativo riguardante un consorzio con sede in Emilia, che avrebbe organizzato un sistema illecito di esternalizzazione della manodopera attraverso una rete di cooperative. Secondo quanto emerso, i lavoratori risultavano formalmente assunti dalle cooperative, ma operavano di fatto sotto la direzione del consorzio. Per nascondere il reale rapporto di lavoro e aggirare gli obblighi fiscali e contributivi, venivano predisposti contratti d’appalto ritenuti fittizi. Le indagini contabili hanno evidenziato che il rappresentante legale della cooperativa avrebbe emesso fatture false per operazioni inesistenti, per un importo complessivo superiore ai 5 milioni di euro. Inoltre, avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e nascosto le scritture contabili aziendali. Tali condotte, ritenute sistematiche e consapevoli, avrebbero determinato l’insolvenza della società, poi posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Foggia. A seguito di queste attività, la cooperativa avrebbe accumulato un debito complessivo nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali superiore ai 12 milioni di euro. Tra i reati contestati figurano violazioni fiscali previste dagli articoli 5, 8 e 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, oltre alla bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ai sensi degli articoli 329 e 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Questa operazione si inserisce nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza, finalizzate al contrasto delle frodi fiscali e delle violazioni economico-finanziarie, a tutela dell’ordine economico, della regolarità dei mercati e della concorrenza tra imprese.



Pubblicato il 17 Aprile 2026