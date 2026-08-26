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Arrestato 16enne in Norvegia: “Preparava attentato in una scuola materna”

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni, residente nella regione di Vestfold, a sud di Oslo, è stato arrestato perché sospettato di preparare un attentato terroristico. Lo ha reso noto la polizia del Paese scandinavo, precisando che il giovane è stato arrestato all'inizio di giugno, sebbene la notizia sia stata resa pubblica solo oggi. Secondo la procuratrice Lisa Dalhaug, gli investigatori erano intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da "una persona anonima all'estero" che aveva segnalato "minacce inquietanti" da parte del giovane su diverse piattaforme social. Il 16enne è stato successivamente identificato e arrestato. Stando a quanto riferito dal quotidiano norvegese Aftenposten, il ragazzo avrebbe pianificato un attacco contro una scuola materna, armato di asce e coltelli. La procuratrice, tuttavia, non ha confermato quest'indiscrezione. "Ha parlato di diversi obiettivi", ha dichiarato Dalhaug, aggiungendo di non voler specificare per il momento quali fossero. Secondo gli elementi raccolti finora, il ragazzo avrebbe agito da solo nella pianificazione. Dalhaug ha sottolineato che si tratta di un "reato molto grave" e che quindi il giovane rischia "una lunga pena detentiva".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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