Arrestata Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi in manette per droga e prostituzione

(Adnkronos) – Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, è stata arrestata oggi insieme all'ex compagno Davide Lacerenza per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga. L’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano Sottoposto a sequestro anche il locale notturno La Gintoneria in via Napo Torriani. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di accertare come l’imprenditore milanese Davide Lacerenza, con il concorso della ex compagna Stefania Nobile e di un collaboratore Davide Ariganello, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, “offrisse alla propria clientela droga e la possibilità – a dire degli inquirenti – di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nel locale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025