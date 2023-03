Armi Usa, Casa Bianca: “Inaccettabile repubblicani dicano che non si può fare nulla”

(Adnkronos) – La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha definito "vergognose" e "inaccettabili" le affermazioni di alcuni deputati repubblicani secondo cui il Congresso non può fare nulla per arginare la violenza delle armi. "È inaccettabile che i repubblicani dicano che non possiamo fare nulla. Le nostre scuole, le nostre chiese, i nostri luoghi di culto sono diventati luoghi mortali per tanti americani", ha accusato la portavoce della Casa Bianca, a due giorni dall'ultima strage, costata la vita a sei persone, di cui tre bambini, oltre alla killer. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2023