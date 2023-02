Arif: via all’abrogazione della legge sul nuovo contratto

Incontri anche quest’oggi, per il nuovo contratto da applicare ai dipendenti dell’agenzia irrigui e forestali pugliesi con le organizzazioni sindacali al tavolo dell’assessore all’Agricoltura Pentassuglia per formalizzare la volontà del governo regionale sulla piena applicazione, appunto, del contratto idraulico forestale ai quasi settecentocinquanta lavoratori di Arif/Puglia. A far scoppiare il bubbone le manifestazioni dei giorni scorsi che hanno alla fine indotto al dietro-front della Regione rispetto alle scelte assunte precedentemente, con Gabriele De Gasperis, segretario Uila/nazionale, che ha già puntato il mirino sulla decisione dell’ente guidato dall’ex magistrato barese anche perché crea un “precedente positivo che potrà rappresentare un punto di riferimento, confermando che il contratto da applicare per le attività di forestazione è quello sottoscritto dalle organizzazioni confederali Fai, Flai e Uila”. Un fatto positivo che la Regione Puglia che aveva adottato una legge e una decisione incomprensibile e che adesso, invece, sembra proprio andare a vantaggio del territorio e dei lavoratori interessati. Come detto inizialmente, le organizzazioni sindacali di Fai Flai e Uila hanno incontrato ieri l’assessore all’Agricoltura Pentassuglia, dando seguito agli impegni assunti durante l’incontro tenutosi l’altro ieri in Presidenza, alla Regione Puglia. E così, con la sottoscrizione d’un verbale di accordo di fatto si è formalizzato l’avvio del procedimento amministrativo a cura della competente struttura tecnica del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale per l’abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale n° 30 del 30 novembre 2022. Un’abrogazione che la Regione Puglia ritiene inevitabile al fine di scongiurare un giudizio di legittimità costituzionale della norma, palesato con due distinte note sia dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica amministrazione sia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF. “I rilievi che evidenziavano un palese profilo di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30 e già contenuti nella nota unitaria – dichiarano i Segretari Generali di Fai, Flai e Uila/Puglia, Frascella, Gagliardi e Buongiorno – sono stati immediatamente contestati formalmente e recepiti interamente. “Senza entrare nei tecnicismi diciamo che si è ancora ribadito il principio della piena applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale (Ccnl) degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Abbiamo difeso -la conclusione dei segretari e rappresentanti sindacali – i diritti dei lavoratori, garantendo ad un’agenzia così importante per le sorti della nostra regione, come l’ARIF, la piena operatività. Fortunatamente le norme non si flettono ad interpretazioni di comodo, valide solo per aizzare le folle in modo che definire scorretto diventerebbe un eufemismo”.

Antonio De Luigi

