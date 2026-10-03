Arif Puglia, confronto con sindacati e Agenzia sul futuro occupazionale

Individuare soluzioni per tutelare i percorsi occupazionali, valorizzare l’esperienza maturata dai lavoratori e garantire all’Arif le professionalità necessarie per svolgere al meglio le proprie funzioni. Sono questi gli obiettivi al centro del tavolo che si è svolto con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e del commissario dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia. “Il nostro impegno è individuare un percorso concreto che dia prospettive ai lavoratori e alle loro famiglie – ha sottolineato a margine l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale Francesco Paolicelli -, riconoscendo il valore delle professionalità che negli anni si sono formate all’interno dell’Arif. Siamo consapevoli che non sia possibile procedere a stabilizzazioni automatiche, ma intendiamo lavorare, attraverso il confronto istituzionale e sindacale, alla predisposizione di procedure concorsuali che possano valorizzare l’esperienza già acquisita, nel rispetto delle regole e dei vincoli di bilancio. La tutela del lavoro e il rafforzamento dell’Agenzia sono obiettivi che devono procedere insieme”. Il lavoro proseguirà attraverso il coordinamento tra la programmazione delle assunzioni, le effettive esigenze dell’Arif e la sostenibilità finanziaria, valutando gli eventuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione del personale. L’obiettivo è favorire un progressivo rafforzamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, coniugando le legittime aspettative occupazionali con la necessità di assicurare all’Agenzia un’organizzazione solida e competenze adeguate alle proprie responsabilità istituzionali. “Esprimiamo un giudizio positivo sul confronto” hanno dichiarato i segretari generali regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Antonio La Fortuna, Antonio Ligorio e Pietro Buongiorno. “Il nostro impegno prosegue senza sosta – hanno aggiunto -. L’obiettivo è duplice e sinergico: da un lato garantire una prospettiva solida di lavoro ai 360 lavoratori Arif e alle loro famiglie, dall’altro permettere a un’Agenzia, che riteniamo assolutamente strategica per la Puglia, di dotarsi della pianta organica necessaria a garantire la salvaguardia, la cura e la sicurezza del nostro territorio”.



Pubblicato il 3 Ottobre 2026