Arianna Meloni e gli auguri alla sorella Giorgia per il compleanno: “Stai facendo l’Italia grande”

"Nessun luogo è lontano, può forse una distanza materiale separarci?". Arianna Meloni sceglie Instagram per fare gli auguri social alla sorella Giorgia che oggi compie 48 anni ed è ad Abu Dhabi per la firma di un'intesa trilaterale con Emirati e Albania per lo sviluppo di energie rinnovabili. "Auguri sorella mia, siamo ormai milioni di persone orgogliose di te che stai facendo l'Italia grande. Il sorriso non perdiamolo mai" scrive corredando il messaggio social con cuori, rose e scatti insieme.



Pubblicato il 15 Gennaio 2025