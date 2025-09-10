Arianna Arcara vince la prima edizione del Premio fotografico “Gioia Daunia”

Un viaggio negli albori di un’adolescenza vissuta tra i paesaggi interni della Daunia. Con il progetto Bangers, Arianna Arcara si aggiudica la prima edizione del Premio di fotografia “Gioia Daunia”. L’iniziativa, promossa da Spazio Murat, con la curatela di Luca Musacchio, ha avuto come fulcro i Comuni di Celle di San Vito, Faeto e Castelluccio Valmaggiore: tre borghi dei Monti Dauni che dal 19 al 24 agosto hanno ospitato una residenza e produzione fotografica di tre artisti, Arianna Arcara, Manuela Naddeo e Fabrizio Vatieri, selezionati tramite una open call lanciata nel mese di luglio.

Il Premio si inserisce nel più ampio progetto “Gioia Daunia”, realizzato grazie al sostegno dei tre Comuni coinvolti nell’ambito dell’iniziativa nazionale per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi finanziata da NextGenerationEU – Avviso M1C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”.

La ricerca condotta da Arianna Arcara si intreccia con le vite dei ragazzi e delle ragazze che abitano i Monti Dauni, come quella di Sveva, 11 anni, che abita a Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia. È lei il volto protagonista dello scatto vincitore del Premio. Racconta Arcara: «“Noi andiamo all’avventura”, mi dice sorridendo. Con Diego, unico suo coetaneo e compagno di giochi, scavalca i recinti e si inoltra nei boschi. “Cerchiamo tracce, animali, ci inventiamo storie”. Poi mi parla della mamma cinghiale: “Se la incontri con i cuccioli non devi disturbarla, può essere pericolosa”. Sveva canta in francoprovenzale, la lingua del suo paese. Ogni giorno prende l’autobus per andare a scuola a Lucera. Da grande sogna di diventare poliziotta».

Il titolo dell’opera, Bangers, spiega la fotografa, si rifà al nome dei rondoni giovani quelli ancora incerti e maldestri che durante le migrazioni raggiungono gli adulti circa un mese dopo e, mentre questi sono intenti a nidificare, vanno a sbattere rumorosamente e goffamente proprio sui nidi, cercando di intrufolarsi all’interno dopo dieci mesi di volo ininterrotto. «Questo lavoro prende il nome da loro. Una metafora che racconta l’inizio dell’adolescenza nei territori interni della Daunia dove il tempo si frammenta, e crescere è un atto sbilanciato fra resistenza, desiderio e permanenza».

La giuria, composta da Matteo Balduzzi, Adele Ghirri, Maria Giovanna Mancini e Antonio Ottomanelli, ha premiato all’unanimità Arianna Arcara «per la sua ricerca, per la relazione tra opera e contesto geografico e sociale, e per le potenzialità presenti e future dell’opera proposta». Il progetto fotografico vincitore, composto da tre scatti e testo descrittivo come da consegna richiesta dal bando, sarà presentato il sabato 13 settembre a Castelluccio Valmaggiore. Arcara riceverà un premio di 4.000 euro, quale corrispettivo per l’acquisizione delle opere, e le sue tre fotografie saranno esposte in una mostra curata da Spazio Murat.

Manuela Naddeo e Fabrizio Vatieri sono gli altri due artisti selezionati per la residenza della prima edizione del premio fotografico Gioia Daunia. A fine percorso, Naddeo ha presentato il progetto Nel bianco delle mappe dimorano i leoni, mentre Vatieri ha concorso con il progetto dal titolo Il dono.



