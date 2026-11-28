(Adnkronos) – Le storie, le emozioni e il respiro delle persone che convivono con l’ipertensione arteriosa polmonare (Iap) sono diventati musica nel cuore di Napoli, tra lo sguardo e l’ascolto di tante persone che si sono fermate a farsi emozionare. Nelle scorse ore la Galleria Umberto I, luogo simbolo della città, ha accolto tra le sue volte cittadini, passanti e curiosi per la prima esecuzione pubblica di ‘Aria di Vita’, componimento iniziato dal Maestro Peppe Vessicchio e terminato dal Maestro Enrico Melozzi nell’ambito dell’omonima campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, si inserisce nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, e rappresenta il momento culminante di un progetto nato per accendere i riflettori su questa patologia rara, progressiva e invalidante che colpisce cuore e polmoni e compromette una funzione essenziale come il respiro, e che interessa circa 3.500 persone nel nostro Paese. Attraverso la musica, ‘Aria di Vita’ racconta l’esperienza di chi vive quotidianamente con questa patologia, contribuendo a diffondere consapevolezza su una condizione ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata tardivamente.

Ad accompagnare il Maestro Enrico Melozzi l’orchestra da camera composta da 14 musicisti, con la partecipazione del solista Donato Sensini, insieme al Coro Exultate, che ha contribuito a dare voce alle emozioni e ai messaggi racchiusi nell’opera. La scelta della Galleria Umberto I, luogo di passaggio e di incontro nel cuore di Napoli, ha portato la campagna negli spazi della vita quotidiana. L’esibizione, aperta alla cittadinanza, ha offerto anche a chi attraversa la Galleria ogni giorno l’occasione di conoscere, attraverso la musica, le esperienze di chi convive con questa patologia rara. Ai presenti sono stati inoltre distribuiti i flyer della campagna, per diffondere i messaggi di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare e invitare a visitare la pagina dedicata di Informati per la Vita e ad ascoltare il componimento del Maestro. “Le associazioni Amip e Aipi mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica. Suonarla nella Galleria Umberto I, in mezzo a chi passa e si ferma, la porta dove deve stare: tra la gente. Questo brano lo ha iniziato il Maestro Peppe Vessicchio e io ho avuto l’onore di terminarlo. Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”, afferma Enrico Melozzi.

L’iniziativa – informa una nota di Msd – conclude idealmente anche il viaggio di ‘Note di Vita’, il grande sassofono realizzato in stampa 3D e simbolo della campagna, che negli ultimi mesi ha attraversato l’Italia portando il suo messaggio a contatto con migliaia di persone. Dal viaggio del sassofono alla prima esecuzione pubblica a Napoli, ‘Aria di Vita’ ha scelto di andare incontro alle persone, offrendo anche a chi non conosce la patologia un’occasione per saperne di più. Accanto al valore culturale dell’evento, resta centrale il messaggio di sensibilizzazione che la campagna intende promuovere: favorire una maggiore conoscenza della patologia e contribuire a ridurre il ritardo diagnostico che ancora oggi caratterizza il percorso di molte persone con ipertensione arteriosa polmonare.

“L’ipertensione arteriosa polmonare è una patologia rara, cronica, progressiva e debilitante che colpisce il cuore e i polmoni: l’aumento della pressione nelle arterie polmonari costringe la parte destra del cuore a un lavoro sempre maggiore, fino a comprometterne la capacità di pompare sangue ai polmoni. Il sintomo principale è la mancanza di respiro, spesso accompagnata da affaticamento, che rende difficili anche le attività quotidiane più semplici, come salire le scale o camminare – spiega affermato Michele D’Alto, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia all’ospedale Cto (Centro traumatologico ortopedico), presidio dell’Azienda ospedaliera dei Colli a Napoli -. Per questo richiede diagnosi tempestiva e presa in carico specialistica. Purtroppo, i sintomi iniziali possono essere confusi con quelli di altre condizioni respiratorie o cardiache più comuni, determinando ritardi diagnostici che incidono sul percorso di cura. Sensibilizzare la popolazione e aumentare la conoscenza della patologia è fondamentale per favorire un riconoscimento più precoce dei sintomi e migliorare le prospettive dei pazienti”. La campagna – si legge – nasce dall’ascolto di storie ed emozioni di coloro che convivono con la patologia e dalla volontà di dare visibilità alle sfide che affrontano quotidianamente, favorendo una maggiore comprensione dei loro bisogni. Questo è stato possibile grazie alla partnership con le due Associazioni di pazienti Aipi e Amip, preziose alleate in questo importante percorso di informazione e sensibilizzazione.

“Convivere con l’Ipertensione arteriosa polmonare vuol dire affrontare ogni giorno una sfida silenziosa, ma profondamente impattante sulla qualità della vita. Ecco perché è così importante continuare a informare e sensibilizzare, supportando chi ne soffre. Portare ‘Aria di Vita’ tra la gente, nel cuore di Napoli, è stato un momento davvero speciale: la campagna ha saputo raccontare con autenticità ed emozione il vissuto di chi convive con la Iap, dando voce ai pazienti attraverso un linguaggio universale come la musica e aiutando a far conoscere una malattia ancora troppo poco nota a chi la incontra per la prima volta”, dichiara Marika Gattus, membro del Consiglio Direttivo di Aipi – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. “Ogni occasione che permette di raccontare l’ipertensione arteriosa polmonare al grande pubblico rappresenta un passo avanti importante, soprattutto per una patologia rara che in Italia troppo spesso viene riconosciuta con ritardo. Attraverso la musica riusciamo a rendere visibile una realtà che rimane nascosta e a favorire una maggiore comprensione dei bisogni delle persone che convivono con questa patologia e delle loro famiglie. Come Associazione siamo felici di aver contribuito, insieme ad Aipi e a Msd Italia, a un progetto che ha messo al centro l’ascolto dei pazienti e che ha portato la loro voce in un luogo simbolo come la Galleria Umberto I, tra i tanti cittadini presenti” aggiunge Vittorio Vivenzio, presidente di Amip.

Attraverso ‘Aria di Vita’, Msd Italia – sottolinea l’Azienda – ha voluto creare un progetto in grado di unire informazione, arte e partecipazione, coinvolgendo pazienti, associazioni, comunità scientifica e istituzioni in un percorso condiviso di sensibilizzazione.

“Per Msd innovare significa anche cambiare il modo di parlare di salute: portare conoscenza e informazione corretta sulle patologie in modo nuovo e non convenzionale, esplorando linguaggi e canali capaci di arrivare davvero alle persone – il commento di Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice delegata di Msd Italia -. Con ‘Aria di Vita’ abbiamo scelto la musica, che parla a tutti e arriva dritta al cuore, per far emergere la quotidianità di chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare e il profondo impatto che la patologia ha sulla Vita di chi ne soffre. In questo, il Maestro Melozzi è stato un testimonial d’eccezione: la sua maestria ha reso la campagna straordinariamente efficace, trasformando storie spesso invisibili in emozione condivisa. Aver portato ‘Aria di Vita’ a Napoli, in un luogo simbolo della città e tra i cittadini, è stato fondamentale: significa aver coinvolto il grande pubblico e aver reso più vicino e comprensibile un tema di salute spesso poco conosciuto. Oggi celebriamo un percorso che ha unito pazienti, associazioni, comunità scientifica, istituzioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: aumentare la consapevolezza sulla patologia e contribuire a migliorare la vita delle persone che ne sono colpite. È un progetto coerente con quanto facciamo da oltre dieci anni nelle malattie rare e, in particolare, nell’ipertensione arteriosa polmonare dove portiamo innovazione a chi ne ha bisogno: investire in una ricerca all’avanguardia e lavorare insieme a tutti gli “attori” coinvolti del sistema salute, perché le innovazioni terapeutiche raggiungano i pazienti in modo tempestivo, equo ed efficace. Il nostro obiettivo è dare alle persone con Iap non solo più tempo, ma una vita migliore, in cui poter tornare a respirare a pieno”.

Il brano ‘Aria di Vita’ e tutti i contenuti della campagna – conclude la nota – sono disponibili sul sito Informati per la Vita dove cittadini, pazienti e caregiver possono trovare informazioni, approfondimenti e risorse dedicate all’ipertensione arteriosa polmonare.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026