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Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce

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(Adnkronos) – Urla, lacrime, delirio. L'Argentina rimonta e batte l'Egitto per 3-2 negli ottavi dei Mondiali. Quando Enzo Fernandez segna il gol decisivo in pieno recupero, in tribuna stampa succede di tutto. Pablo Giralt, uno dei più noti radiocronisti e telecronisti, esplode in tribuna stampa. Dietro di lui, con un'esultanza (un po') più composta, festeggiano Carlos Tevez e Sergio Aguero. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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