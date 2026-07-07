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Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell’Egitto sotto choc

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(Adnkronos) – Voleva riprendere la delusione dei tifosi dell'Argentina. Invece, dopo la rimonta straordinaria di Leo Messi e compagni, un tifoso dell'Egitto si ritrova sommerso dalla gioia incontenibile dei tifosi dei campioni del mondo nella piccionaia dello stadio di Atlanta. Al gol del 3-2 per i sudamericani, in pieno recupero, succede di tutto… 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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