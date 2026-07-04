Argentina-Capo Verde, Cabral pareggia nei supplementari e corre in tribuna per… la fidanzata

(Adnkronos) – Regala sorprese clamorose la partita tra Argentina e Capo Verde ai sedicesimi di finale dei Mondiali oggi, sabato 4 luglio. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, la gara va ai supplementari e segna subito Lisandro Lopez per l'Albiceleste, al 92'. Un gol che potrebbe far pensare alla 'fine' della partita, ma non va proprio così. Al 104', Cabral rimette tutto in equilibrio con un gol da favola: il terzino capoverdiano riceve sulla sinistra, salta Mac Allister accentrandosi e con il destro disegna una traiettoria imprendibile per Martinez, che può solo restare a guardare il 2-2. Il capolavoro è poi incorniciato da un'esultanza destinata a diventare uno dei momenti iconici di questa Coppa del Mondo. Cabral vede il pallone entrare e poi inizia a correre, scuotendo la testa. Poi, la sua corsa finisce in tribuna per abbracciare e baciare la sua fidanzata, incredula come lui per l'andamento della serata. Un momento sigillato anche dall'incredulità dei tifosi capoverdiani in tribuna.

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Pubblicato il 4 Luglio 2026