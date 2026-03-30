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Argentina, 15enne spara in una scuola: morto uno studente, 8 i feriti

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(Adnkronos) – Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. I fatti, hanno spiegato fonti governative locali, sono avvenuti nella città di San Cristobal, nell'Argentina centrale.  Il sospetto assalitore è stato arrestato. Al momento sono ignoti i motivi per cui ha aperto il fuoco in una scuola. Secondo media locali, la vittima sarebbe un 13enne. Sui social arrivano intanto le prime immagini dello studente armato all'interno dell'edificio.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Marzo 2026

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