Argentero in ‘Doc’ anche nella quinta stagione, passaggio di testimone sarà graduale

(Adnkronos) – Luca Argentero non lascerà 'Doc – Nelle tue mani' con l'ultima puntata della quarta stagione, che prenderà il via su Rai1 il primo ottobre: il suo personaggio si affaccerà anche nella quinta per un passaggio di testimone che avverrà in modo graduale. Lo precisa la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, rispondendo all'Adnkronos sul futuro del medical drama di grande successo e del suo protagonista. "Vorrei innanzitutto sottolineare – spiega Ammirati – la grande importanza che Luca Argentero riveste nello star system di Rai Fiction e, naturalmente, nel mondo di 'Doc', dove il suo ruolo è centrale e profondamente legato all’identità della serie. Nella quarta stagione, che vedremo a ottobre, Argentero tornerà ancora una volta da grande protagonista, circondato dai tanti colleghi che con lui hanno costruito un successo straordinario". "Per quanto riguarda la quinta stagione – aggiunge la direttrice di Rai Fiction – è bene essere chiari: la serie è attualmente in scrittura; sarà una stagione ricca di sorprese, per certi versi rifondativa sul piano narrativo. 'Doc' continuerà a valorizzare il suo protagonista, che ci accompagnerà sicuramente e il suo passaggio di testimone avverrà in modo graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore", conclude Ammirati.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026