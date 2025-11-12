Attualità

Arezzo, tragedia all’asilo nido: bimbo muore mentre gioca all’aperto

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un bambino di appena due anni è morto oggi, mercoledì 12 novembre, nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo.  Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco all'aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell'accaduto, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani. I carabinieri hanno transennato l'area per consentire i rilievi e stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La comunità locale è sotto choc per l'accaduto, mentre il personale della scuola e i genitori cercano di affrontare l'immenso dolore della loro perdita. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ballando, Todaro attacca Carolyn Smith. Lei replica: “Non voglio umiliare nessuno”

10 minuti fa

Come accarezzare i gatti, ecco la ‘ricetta’ infallibile per farsi amare

23 minuti fa

Nazionale sanitari in campo l’Oncologia pediatrica dell’Umberto I di Roma

29 minuti fa

Tempesta geomagnetica ‘cannibale’: l’aurora boreale illumina l’Italia

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio