Arena di Verona sold-out per Aida con Anna Netrebko, il soprano tornerà per tre date nel 2027

(Adnkronos) – Una serata fra le più attese del 2026 quella di domenica 30 agosto all'Arena di Verona. Aida, con regia e scene di Franco Zeffirelli, incontra una delle sue interpreti di riferimento: Anna Netrebko, per la sua unica data areniana di questo Festival. E il soprano, stella dell’opera, rilancia l’appuntamento con il pubblico areniano per l’anno prossimo, nel segno delle eroine verdiane: 7, 12, 15 agosto. Aida, in due diverse produzioni, e Nabucco. Tre serate, tre allestimenti diversi. Biglietti già disponibili. Anna Netrebko ha incontrato l’Arena di Verona nel 2019, con tre memorabili recite de Il Trovatore di Verdi ed è subito scattata la scintilla tra lei e il vasto pubblico internazionale dell’Anfiteatro. Da allora, ogni anno, è tornata in attesissime produzioni e concerti, dando voce a Tosca, Adina, Elisabetta, Maddalena, Adriana, Violetta, Turandot, Abigaille (in entrambi i casi, per la prima volta in Italia), e naturalmente Aida. E, per un’unica data in questo Festival 2026, torna nei panni di Aida domenica 30 agosto, nell’allestimento aureo di Zeffirelli, in un’Arena sold-out da giorni e con molte richieste ancora. Per rinnovare l’appuntamento col pubblico areniano, Anna Netrebko annuncia con un anno di anticipo il suo ritorno in Arena nel 2027, per tre imperdibili date del 104° Festival. Tre date che sono anche un’impegnativa prova d’artista, poiché il grande soprano salirà sull’immenso palcoscenico sotto le stelle in tre spettacoli diversi nell’arco di otto giorni: sabato 7 agosto sarà Aida nello storico allestimento 1913 curato da Gianfranco de Bosio che ricostruisce la prima notte d’opera in Arena; giovedì 12 agosto sarà di nuovo Aida ma nella produzione ‘di cristallo’ di Stefano Poda, con cui la stessa Netrebko ha inaugurato in diretta tv il 100° Festival 2023; infine, domenica 15 agosto, interpreterà Abigaille in Nabucco, ruolo titanico, vera villain del grande dramma corale verdiano, riletto in Anfiteatro sempre dal visionario Stefano Poda. I biglietti per queste serate e per tutto il Festival 2027 sono già in vendita nelle biglietterie dell’Arena, sul sito web www.arena.it e nel circuito Vivaticket. Nel frattempo, domenica 30 agosto 2026, Anna Netrebko interpreterà Aida insieme ad altri illustri colleghi: accanto a lei, Yusif Eyvazov sarà Radames, Clémentine Margaine la principessa Amneris, Ludovic Tézier Amonasro -il re etiope padre di Aida-, Gianluca Buratto il gran sacerdote Ramfis. Completano il cast Mariano Buccino – Re egizio -, Francesca Maionchi – Sacerdotessa – e Riccardo Rados – messaggero. Orchestra e Coro di Fondazione Arena sono diretti da Francesco Ommassini. In scena centinaia tra mimi, comparse e Ballo areniano nelle coreografie di Vladimir Vasiliev, con Tea Bajc e i primi ballerini del Teatro alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo. Atmosfera aurea, una grande piramide che crea diversi ambienti, pietre multicolori e tessuti preziosi in un avvincente Antico Egitto, con un cast di diverse stelle dell’opera anche per le ultime repliche del 4 e 10 settembre.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026