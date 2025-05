Arena di Verona, centinaia di bambini da tutta Italia cantano il Va’ pensiero – Video

(Adnkronos) – Ad un mese dall'inaugurazione dell'Opera Festival, proprio con il nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi, oggi pomeriggio 830 bambini da tutta Italia si sono ritrovati sul palcoscenico dell'Arena di Verona e hanno emozionato migliaia di famiglie cantando il Va', pensiero, sull'ali dorate. In platea e sulle gradinate tutto esaurito per l'evento "Il cielo è di tutti. Concerto per piccoli cori e grandi sogni", organizzato da Fondazione Arena di Verona grazie al contributo del family partner Generali Italia. Quasi 10mila spettatori hanno assistito al primo evento dedicato alle famiglie. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2025