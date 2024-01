Area Nuova “Tutti i corsi al Diss e studenti fuori”

Oggi si riunisce il Senato accademico dell’Università di Foggia e gli studenti torneranno a ripetere quello che già hanno comunicato ieri. Chiederanno le ragioni per cui – dice Emanuele Vocino, rappresentante di Area Nuova- “non ci stato permesso di votare il direttore del Diss nel relativo consiglio di dipartimento”.Con una delibera interna, D.R. 177/2024, il rettore Lorenzo Lomuzio- si legge in una nota- hacomunicato l’annullamento del precedente D.R. 125/2024 che sanciva il trasferimento dei rappresentanti degli studenti di Economia, Management e Territorio nel neonato dipartimento di Scienze Sociali. Questo proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’elezione del direttore del nuovo dipartimento, di fatto estromettendo i rappresentanti e privandoli del diritto di voto”.Il Dipartimento di scienze sociali è appena nato, i corsi di laurea del Demet sono stati trasferiti in quello appena formato, con relativi studenti, tranne un corso di laurea. “Ad oggi ci si trova nella paradossale situazione normativa dove i corsi di laurea sono stati trasferiti al Diss e gli studenti rappresentanti, iscritti in tali corsi, rappresentano i loro colleghi in un dipartimento che non ha offerta formativa”.

Vocino precisa di aver chiesto spiegazioni al rettore: “Non sono state molte chiare, è il gesto che ci preoccupa e lo diremo domani (oggi per chi legge, ndr) in Senato accademico. Questa estromissione priva gli studenti di una rappresentanza all’interno di organi centrali nella vita di Ateneo. Come Area Nuova, eletti negli organi centrali di ateneo e dipartimentali, ci impegniamo per permettere che le esigenze della popolazione studentesca vengano portate all’attenzione della governance di ateneo. Con questo ultimo decreto non potremo più farlo fino a quando il rettore non deciderà di dirimere tale situazione”.Riprende alcune polemiche degli ultimi mesi, i dissidi sulla nascita del Diss che potrebbe soppiantare il Demet praticamente “svuotato”, come la rappresentante e l’associazione che rappresenta confermano. “I dubbi che questo nuovo dipartimento non fosse ben accetto, se prima erano abbastanza fondati, con questo ultimo atto appaiono certi, mostrando una mancanza di rispetto non solo verso noi rappresentanti ma soprattutto verso la comunità accademica tutta”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Gennaio 2024