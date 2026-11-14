Architettura, Pola (Federbeton): “Un premio a opere in cemento armato per raccontarne anche l’estetica”

(Adnkronos) – “Federbeton ha deciso di diventare partner dei Premi IN/Architettura perché le opere sono il modo migliore per raccontare il cemento e il calcestruzzo e mostrarne tutte le potenzialità non solo dal punto di vista strutturale, ma anche estetico e architettonico. Questo riconoscimento è una delle iniziative che portiamo avanti per promuovere le qualità di questi materiali e restituire loro la reputazione che meritano, al di là degli stereotipi. Accanto al premio, il nostro progetto principale di divulgazione è la rivista ‘L’Industria Italiana del Cemento’ (Iic), che dal 1929 racconta questi materiali attraverso le opere più belle e interessanti”. Così Michela Pola, Responsabile Comunicazione e Media relations di Federbeton, a margine della cerimonia conclusiva dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), in collaborazione con Archilovers, svoltasi a Venezia e nel corso della quale è stato consegnato il Premio Speciale nazionale di Federbeton alla Cusanus Academy di Bressanone, progetto di recupero e ampliamento dello studio MoDusArchitects, fondato da Matteo Scagnol e Sandy Attia, per aver saputo fare del calcestruzzo il filo di continuità tra architettura storica e contemporanea.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026