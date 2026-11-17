Si è svolta a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, la cerimonia conclusiva dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), in collaborazione con Archilovers. L’iniziativa valorizza la qualità dell’architettura contemporanea e il lavoro sinergico dell’intera filiera del costruire, coinvolgendo committenti, progettisti e imprese. Tra i riconoscimenti assegnati nel corso dell’evento, il Premio Speciale nazionale di Federbeton dedicato alle opere che esaltano le potenzialità strutturali, sostenibili ed estetiche del calcestruzzo e del cemento armato, conferito quest’anno al progetto di recupero e ampliamento della Cusanus Academy di Bressanone firmato dallo studio MoDusArchitects.



Pubblicato il 17 Novembre 2026