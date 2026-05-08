Arca Capitanata, oltre 21 milioni per riqualificare gli alloggi popolari

“Un investimento importante per la Capitanata, per le famiglie e per la dignità abitativa: questo l’obiettivo raggiunto con la deliberazione dell’amministratore unico di Arca Capitanata n. 128 del 10 aprile 2026 con la quale è stata aggiudicata la procedura relativa alla Misura PNRR M.7 – I.17 REPowerEU per l’efficientamento energetico e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in alcuni comuni del Foggiano”. Lo comunica il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, spiegando che “il progetto complessivo supera i 21 milioni di euro e prevede interventi di progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, riqualificazione energetica ed edilizia, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli immobili interessati”.

“È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione – dichiara il consigliere regionale Napoleone Cera – perché riguarda un tema che entra direttamente nella vita delle persone: la casa. Parlare di alloggi popolari significa parlare di famiglie, di anziani, di lavoratori, di cittadini che hanno diritto a vivere in immobili più sicuri, più efficienti e più dignitosi”. “Voglio ringraziare l’amministratore unico di Arca Capitanata, Giuseppe Liscio, per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso il patrimonio abitativo pubblico della nostra provincia. Quando un ente pubblico riesce a intercettare risorse, programmare interventi e portare avanti procedure che riguardano concretamente i territori, è giusto riconoscerlo”. Cera sottolinea anche il valore politico e territoriale della misura. “Questo risultato dimostra una cosa semplice: la Capitanata non può essere lasciata ai margini. Quando i territori vengono seguiti, quando le esigenze delle comunità vengono rappresentate con continuità e quando si lavora nei luoghi giusti, le risposte arrivano. Non è fortuna. È presenza, attenzione e responsabilità”. “E’ una misura che può migliorare davvero la qualità della vita di tante famiglie – commenta Cera Efficientare gli edifici significa ridurre sprechi, migliorare la sicurezza, rendere più vivibili gli alloggi e dare un segnale di rispetto verso chi abita nelle case popolari”. Il consigliere regionale evidenzia però la necessità di seguire ora la fase operativa. “L’aggiudicazione è un passaggio importante ma il lavoro vero comincia adesso. Bisogna vigilare sui tempi, sulla qualità degli interventi e sulla ricaduta concreta nei quartieri interessati. I cittadini non vivono di delibere: vivono di cantieri aperti, lavori fatti bene e risultati visibili”. “Esultiamo, sì – aggiunge -. Perché quando arrivano risorse per la Capitanata bisogna dirlo con forza. Ma lo facciamo con i piedi per terra e con un impegno preciso: seguire ogni fase affinché questa misura non resti un atto amministrativo, ma diventi un miglioramento reale per le persone”.

“Questa è la politica utile”, rimarca il consigliere: “Meno annunci vuoti, più risultati. Meno distanza dai problemi, più attenzione alle case, ai quartieri, alle famiglie. La Capitanata ha bisogno di essere difesa ogni giorno, non ricordata solo nelle emergenze. E quando arrivano interventi importanti come questo, il nostro compito è valorizzarli, seguirli e pretendere che producano effetti concreti”.



Pubblicato il 8 Maggio 2026