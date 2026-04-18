Aramis Group accelera l’integrazione europea

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Aramis Group accelera il percorso di convergenza in Europa e rafforza la propria presenza continentale con una nuova brand identity condivisa, coinvolgendo anche brumbrum, marchio italiano del gruppo. L’obiettivo dichiarato è rendere l’acquisto di auto usate ricondizionate un’esperienza più semplice, sicura e accessibile per i consumatori europei. Leader europeo nella vendita online B2C di vetture usate e tra i pionieri del ricondizionamento industriale, Aramis Group con questa operazione punta a consolidare la riconoscibilità del marchio nei diversi mercati in cui opera. Nel nuovo assetto, brumbrum si inserisce pienamente nella piattaforma europea del gruppo, beneficiando di economie di scala, standard industriali condivisi e competenze sviluppate negli altri Paesi. Per il mercato italiano ciò dovrebbe tradursi in un percorso d’acquisto più lineare con una maggiore trasparenza e un potenziamento dei servizi. “Con questa brand identity rafforziamo la riconoscibilità del Gruppo in Europa e rendiamo ancora più chiara la nostra promise: offrire una mobilità più semplice, più affidabile e più accessibile, valorizzando la qualità dei nostri veicoli ricondizionati e la solidità del nostro modello. La convergenza verso un sistema comune accelera la nostra capacità di offrire la stessa esperienza in tutti i Paesi facendo leva sulle competenze delle nostre persone e sulla fiducia dei nostri clienti”, dichiarano Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, co-fondatori di Aramis Group.



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Pubblicato il 18 Aprile 2026