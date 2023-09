Arabia Saudita-Costarica 1-3 e debutto flop per Roberto Mancini

(Adnkronos) – L'Arabia Saudita sconfitta 3-1 contro il Costarica in un'amichevole di preparazione alle qualificazioni mondiali. Per Roberto Mancini, al debutto da ct dell'Arabia, si tratta di un esordio da dimenticare. Per il Costa Rica segnano Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Per l'Arabia Saudita il gol della bandiera arriva grazie ad Ali Al-Bulhaihi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2023