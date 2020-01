Aqp: furto all’impianto di sollevamento, disagi nel Foggiano

L’impianto di sollevamento di Ordona a servizio dei Comuni di Cerignola, Ascoli Satriano, Ordona, Castelluccio Dei Sauri, Borgo Segezia, Stornata, Stornarella ed Ortanova, nelle prime ore del mattino ha subito un ulteriore furto. Grazie al pronto intervento dei tecnici di Acquedotto Pugliese ed a manovre idrauliche d’emergenza, il servizio idrico non e’ stato interrotto. In queste ore sono possibili abbassamenti di pressione negli abitati interessati. I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al regolare ripristino della funzionalita’ dell’impianto di sollevamento previsto per la giornata di domani. Possibili disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacita’ di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I

consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

