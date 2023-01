‘Apulia Film Commission’: si naviga ancora a vista

Temperature ancora verso venti e gelate all’orizzonte dell’agenzia più importante sotto il profilo di cultura e spettacoli dell’ente regionale pugliese. Con film, progetti e produzioni se non bloccati, avvolti tuttora in una specie di limbo che pare non dover finire mai. Da quasi sei mesi, infatti, l’agenzia “Apulia Film Commission” naviga praticamente a vista, priva di timoniere e un futuro ancora avvolto nella nebbia, come detto. Il Consiglio di amministrazione dell’ente è stato commissariato l’autunno dell’anno scorso, le liti terminate in procura tra l’ex presidente Dellomonaco e i componenti dello stesso consiglio di amministrazione. In primis col direttore Parente, divisi tutti quanti dalle visioni su ogni passo dell’agenzia, anche il più piccolo e insignificante. E la regione Puglia, più che nominare un Cda/tecnico di tre membri ai quali affidare le redini per riorganizzare l’agenzia, non è riuscita a fare: un paio di dirigenti in rappresentanza dei comuni Taranto e Bari e un altro per l’ente regionale medesimo. Fatto sta che da ottobre di questo fantomatico Cda/tecnico non s’è vista traccia. Anzi, manco si sarebbe insediato, mancando almeno ufficialmente verbali e atti amministrativi di rito, in cassetti e armadi regionali. E così il rappresentante dell’Ente Savino ha gettato i remi dalla barca, rinunciando per sopravvenute incompatibilità. E gli altri rappresentanti di Taranto e Bari? Pure loro in minoranza, nell’impossibilità pratica di rimettere in funzione i motori di Afc, si sono praticamente tirati indietro, tanto da costringere l’Ente Regione a convocare tra una settimana precisa l’assemblea dei soci per stabilire come uscire dalla palude. E così solo il 25 gennaio si dovrebbe sapere se sostituire il delegato regionale e quindi passare a nominare i sostituti dei rappresentanti comunali o ridare tutto in pasto alla politica. Rischiando di bloccare ancor più tutto, come accaduto per la nomina del garante dei disabili, praticamente già decisa da Emiliano, ma bloccato dalla presidenza regionale e non portata all’attenzione dell’Aula di via Giovanni Gentile, causa dei veti incrociati tra Maggioranza e Minoranza. Insomma, la tempesta perfetta sembra proprio in procinto di arrivare sulla ‘governance’ Afc, nonostante le questioni sollevate dall’ex presidente CdA, oggetto di verifiche e conseguenti deliberazioni da parte dell’attuale, ma anche precedente Consiglio. Le diverse questioni sollevate da Dellomonaco sono state oggetto di “accurate e sistematiche verifiche” da parte degli organismi di controllo a differenti livelli in Regione, ma senza mai rilevare inadempienze e/o criticità. Almeno in via ufficiale. I riferimenti? In particolare occhi sulle attività bloccate dal direttore generale, in quanto nulla sarebbe mai stato gestito in maniera “opaca e irrazionale”, dovendo rispondere a verifiche continue dell’Autorità di Audit e dell’Autorità di Gestione, dovendo seguire quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo. Qualche esempio: in commissione è stato spiegato che la realizzazione dell’edizione 2022 della rete del festival è stata molte volte discussa dal CdA, che però non ha mai approvato un avviso pubblico, in assenza di delibera e relativa copertura finanziaria. Del progetto “Polo produttivo del digitale” invece, la nuova scheda progetto e le attività previste non furono approvate per le perplessità sollevate da alcuni componenti del CdA rispetto alle indicazioni della presidente, ritenute non conformi al codice degli appalti. Ancora, sui cineporti, è stato evidenziato che s’è proceduto con risorse del bilancio ordinario ad affidare i servizi più urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle sedi, ma non sono mai state reperite risorse utili a procedere con tutti gli interventi di riqualificazione e ammodernamento necessari. Infine, con riferimento agli incarichi esterni, fabbisogni e procedure sono state sistematicamente e da sempre deliberate dal Cda, con l’attivazione delle procedure a evidenza pubblica. E i bilanci della Fondazione che contengono questi dati, sono stati sempre regolarmente approvati dalla Sezione Raccordo della Regione Puglia e dall’Assemblea dei soci.

Francesco De Martino

