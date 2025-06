Aprilia All Stars 2025: Misano accende la passione di oltre 20.000 fan

(Adnkronos) – Un’ondata di entusiasmo ha travolto il Misano World Circuit in occasione dell’edizione 2025 di Aprilia All Stars. Più di ventimila persone, giunte da tutta Europa, hanno celebrato il marchio veneto tra show in pista, gare adrenaliniche e prove su strada. Protagonisti assoluti all’Aprilia All Stars 2025 sono stati Marco Bezzecchi, acclamato dopo la vittoria a Silverstone, Jorge Martin, tornato a girare in pista con RS 660 e RSV4, Lorenzo Savadori e Raul Fernandez. Emozione anche per l’esibizione delle mitiche Aprilia 2T e la presenza delle leggende Max Biaggi e Loris Capirossi. La spettacolare Race of Stars ha premiato Bezzecchi e Corradini, vincitori della gara a coppie su RS 660 Factory. Sul podio anche Raul Fernandez con Emily Bondi, tra le tre rider protagoniste. Grande sorpresa per il debutto del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, dove Capirossi ha registrato il giro più veloce in sella alla V7 Trofeo. Oltre alle corse, i fan hanno potuto testare l’intera gamma Aprilia su strada, dalla Tuono 457 fino alle prestazionali V4. Uno dei partecipanti ha ricevuto in premio proprio la nuova e compatta naked di Noale tramite sorteggio. La giornata si è chiusa con una straordinaria parata di moto Aprilia in pista: un fiume di passione che ha reso memorabile Aprilia All Stars 2025.

Pubblicato il 3 Giugno 2025