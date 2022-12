Apricena, uccide la moglie davanti alla figlia

Sono stati 3 i colpi di pistola che sarebbero stati sparati dall’uomo di 56 anni che oggi ad Apricena, ha ucciso la moglie di 44 anni nell’abitazione di via Saragat in cui la coppia viveva. Due i colpi che hanno raggiunto la donna al torace. Il delitto, stando ai primi accertamenti, sarebbe avvenuto mentre nell’abitazione vi era una delle tre figlie, una ragazza maggiorenne. L’uomo dopo il delitto si e’ barricato in casa ed e’ stato indotto dai carabinieri a costituirsi. Fino al 2017 l’uomo lavorava come guardia giurata e ora nelle campagne come bracciante.

