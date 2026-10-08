Apricena torna nel Medioevo: una settimana tra cavalieri, falconieri e la corte di Federico II

Cavalieri, falconieri, antichi mestieri e accampamenti riporteranno Apricena nell’atmosfera della corte di Federico II. Dal 12 al 18 ottobre la Settimana Medievale distribuirà per la città incontri, visite e spettacoli, fino alla grande rievocazione storica di domenica 18 ottobre. Il programma coinvolgerà i luoghi della cultura, la Villa Comunale e piazza Federico II, con laboratori per bambini, incontri con autori e studiosi e iniziative pensate per avvicinare il pubblico alla storia medievale attraverso attività divulgative e momenti di spettacolo.

«Quest’anno abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande, con un evento molto più ricco e coinvolgente rispetto alle precedenti edizioni – sottolinea il sindaco Antonio Potenza –. Un’intera settimana di cultura e appuntamenti, fino a una domenica che farà rivivere ad Apricena la magia della corte di Federico II».

Dal 12 al 16 ottobre sono previste visite guidate al Museo Civico e alla Torre dell’Orologio, insieme a laboratori creativi medievali per bambini. Il calendario degli incontri vedrà protagonisti Michele La Vacca, che presenterà “Federico II e il Figlio del Falco”, Carmen Antonacci con un appuntamento dedicato a Trotula e alle figure femminili della cura nel Medioevo e Mario Prignano, giornalista del Tg1 e storico della Chiesa. Il momento clou sarà domenica 18 ottobre con “Alla corte di Federico II”. Nella Villa Comunale sorgerà un vero villaggio medievale con banchi degli antichi mestieri, accampamenti storici, armi e armature, macchine d’assedio, tiro con l’arco ed esibizioni di combattimento tra cavalieri. Alle 17 è in programma lo spettacolo di falconeria, mentre alle 18 partirà il corteo storico con nobili, cavalieri, musici e sbandieratori.

Ad accompagnare la rievocazione ci sarà anche “Musica federiciana”, a cura della Camerata Mvsica Antiqva, con brani vocali e strumentali tratti da codici e manoscritti medievali ed eseguiti con copie degli strumenti dell’epoca.La festa proseguirà in piazza Federico II con “A tavola con Federico II”, lo spettacolo degli sbandieratori e, dalle 19.30, i giullari di Davide Rossi. A seguire gastronomia, musica e altri momenti di spettacolo. Nella stessa giornata saranno visitabili anche il Museo Civico e la Torre dell’Orologio.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026