Appuntamento con Cyrano del Teatro dei Limoni

Dopo il successo del Laboratorio “Musica Fatta a Mano”, portata in scena dalla Bottega degli Apocrifi alla Biblioteca Comunale, proseguono gli appuntamenti de La Scena dei Ragazzi a Torremaggiore, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il 19 e 20 luglio, nel Cortile del Castello Ducale, appuntamento con il Teatro dei Limoni che porterà in scena lo spettacolo Cyrano. La storia di Cyrano è una simbolica epopea, che arriva ai giorni nostri inalterata dal logorio del tempo e carica dei significati attribuitigli dallo stesso autore e di quelli acquisiti durante gli oltre cent’anni di vita. Cyrano de Bergerac è vivo, quasi a ribellarsi alla fine drammaturgica che Rostand decise per il suo personaggio, ha ancora qualcosa da dire nel nuovo millennio, epoca impregnata di abusi di potere, soprusi, ingiustizie e meschinità di fronte ai quali l’indignazione e il coraggio di un uomo si erge a simbolo, invincibile e deciso contro di essi, ma vulnerabile e insicuro quando affronta sentimenti puri e semplici, teneri e dolorosi come solo l’amore può essere.Biglietti e informazioni. Ingresso su prenotazione allo 0882.384970 (Comune di Torremaggiore)Info: www.teatropubblicopugliese.itOrario 21.00

