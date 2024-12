Approvato il bilancio previsionale dell’ordine delle professioni sanitarie

“Il 2025 potrà essere un anno importante dopo l’avvio del corso di laurea in Logopedia e la possibilità che la Regione riconosca il ruolo dei Terapisti Occupazionali all’interno del sistema sanitario regionale, cosa che già avviene nelle altre regioni italiane, offrendo alla comunità locale la disponibilità di professionisti che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita”. Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie della provincia di Foggia, Raffaella D’Andrea, da poco rieletta alla guida dell’Ordine per il prossimo quadriennio, è fiduciosa per un nuovo anno che si prospetta importante in considerazione del Bilancio di previsione approvato nella serata di ieri.

“Abbiamo in programma una serie di iniziative per avvicinare sempre di più la comunità locale alle professioni sanitarie, così come continueremo la fase di dialogo con la Regione e gli altri Enti che svolgono un ruolo importante sul territorio. Dovremo lavorare tutti nella stessa direzione per offrire più servizi di qualità ed in tempi ridotti. Con l’approvazione del Bilancio possiamo proseguire un percorso che ha prodotto importanti risultati fino ad oggi”.

Per il prossimo quadriennio il consiglio dell’Ordine delle Professioni Sanitarie sarà composto, dal Presidente Raffaella D’Andrea, vicepresidente Antonio Lo Conte, Segretario TSLB Ivana Rita Lorusso; Tesoriere TSLB Angela Ciccone; RPCT TSRM Nicola Ritrovato; ConsigliereTSRM Matteo Falcone- delega ai regolamenti e ai rapporti con i sindacati; Consigliere TSRM Grazia Trozzola- delega alle Commissioni di albo mediante la gestione di raccordo del materiale prodotto e delle relative comunicazioni tra CdA ed Ordine; Consigliere TSRM Antonio Quarticelli- delega ai rapporti medico legali e revisione dei profili professionali; Consigliere TSLB Alessandra Di Carlo- delega formazioni ECM, Agenas e Cogeaps, gestione dei social media, gestione formazione universitaria; Consigliere dott.ssa TNPEE Grazia Pia De Santis- delega ai rapporti con le CdA, gestione delle progettualità, gestione interfaccia CdA e con addetto stampa; Consigliere dott.ssa Igienista Dentale Antonia Sinesi- delega tecnico scientifica progettualità commissioni di albo, delega orientamento universitario, delega ai rapporti con la regione; Consigliere dottore Podologo Dionisio Traiano- delega per la stipula delle convenzioni, delega organizzazione congressi ed eventi, delega sala multimediale; Consigliere dottore TPALL Francesco Morese- delega ai rapporti con gli enti locali e le aziende ospedaliere.

Intanto, proseguono le iniziative per dare informazioni alle comunità nei quartieri alla periferia di Foggia. Domenica 22 dicembre dalle ore 10 alle 13 presso la parrocchia di S. Pietro rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Sanitarie si renderanno disponibili per effettuare visite e consulenze gratuite. Sarà possibile parlare di comunicazione e relazioni tra adulti e bambini con la dott.ssa De Santis, mentre il dott. Lo Conte offrirà informazioni sugli interventi riabilitativi dei bambini disabili. Con la dott.ssa Sinesi sarà possibile imparare ad avere cura della propria bocca (sarà regalato un kit di igiene orale), ed ancora la possibilità di ricevere un consulto dalla logopedista Valentina Minelli e aprire un dialogo su podologia e postura dell’adulto e del bambino con il dott. Traiano.



Pubblicato il 21 Dicembre 2024