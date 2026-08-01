Approvata la Tari 2026, bollette più leggere per le famiglie

Con il via libera del Consiglio comunale entra in vigore il nuovo Piano tariffario della Tari per il 2026. La delibera, approvata con 17 voti favorevoli e 8 contrari, conferma la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e introduce una novità per le famiglie foggiane, che rispetto allo scorso anno beneficeranno di una riduzione della tariffa.

“Il Piano approvato prevede che i costi del servizio siano ripartiti nella misura del 56,91% a carico delle utenze domestiche e del 43,09% a carico delle utenze non domestiche, vale a dire attività commerciali, artigianali, industriali e professionali, sulla base dei dati aggiornati della banca dati Tari”, ha spiegato l’assessore al Bilancio Davide Emanuele aprendo la discussione in aula. “Nel 2026 le famiglie foggiane pagheranno meno Tari rispetto al 2025. Questo risultato è frutto di una serie di fattori: il Piano economico finanziario validato da Ager evidenzia un contenimento dei costi del servizio rispetto alle precedenti proiezioni, sono stati raggiunti importanti efficientamenti gestionali grazie a una migliore organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ed è stata effettuata una rimodulazione dei coefficienti tariffari a favore delle utenze domestiche, soprattutto per quanto riguarda la componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare”.

L’assessore ha quindi illustrato gli effetti concreti del nuovo piano tariffario, spiegando che per le utenze domestiche si registra una riduzione media della quota fissa compresa tra il 12 e il 13 per cento, accompagnata da un lieve incremento della quota variabile che, tuttavia, non incide sul beneficio complessivo e consente comunque una diminuzione dell’importo finale delle bollette. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, le tariffe sono state elaborate tenendo conto delle diverse categorie merceologiche e dei rispettivi coefficienti di produzione dei rifiuti. I parametri adottati, ha precisato Emanuele, sono stati scelti con un duplice obiettivo: evitare di penalizzare il sistema produttivo in una fase economica ancora delicata e, allo stesso tempo, mantenere un’equa ripartizione dei costi tra famiglie e imprese nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano economico finanziario. Una scelta, ha aggiunto, fondata sul rispetto delle norme, sull’equilibrio dei conti dell’ente e supportata anche dal parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti. Nel corso del dibattito è intervenuta anche la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile, che ha collegato la riduzione della Tari ai progressi compiuti sul fronte della raccolta differenziata. “La diminuzione della Tari per le famiglie rappresenta un primo passo verso una tariffazione più equa, reso possibile anche dal miglioramento della raccolta differenziata, passata dal 17 per cento del 2023 all’attuale 32,8 per cento. Non siamo ancora arrivati a un cambio di passo definitivo, ma questo risultato dimostra che esistono ampi margini di crescita quando tutta la comunità collabora. Il sacchetto dell’indifferenziato continua a incidere pesantemente sui costi di smaltimento e soltanto riducendo questo conferimento potremo abbassare ulteriormente le spese sostenute dal servizio”. La discussione in aula, che ha visto gli interventi dei consiglieri di maggioranza e opposizione, si è conclusa con le parole della sindaca Maria Aida Episcopo. Pur riconoscendo che il servizio presenta ancora aspetti da migliorare, la prima cittadina ha invitato il Consiglio a valutare i risultati già raggiunti, sottolineando il percorso avviato dall’amministrazione e il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di Amiu per garantire un servizio sempre più efficiente alla città.



Pubblicato il 1 Agosto 2026