Approvata la legge che istituisce la fondazione ‘Secondo Federico’

Voto unanime della VI Commissione consiliare pugliese alla proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Pd, Paolo Campo, con la quale si istituisce la fondazione ‘Secondo Federico’.

“L’ecosistema culturale della Daunia soffre la frammentazione e il monadismo dei soggetti che lo abitano, indeboliti dall’assenza di una visione strategica e di medio lungo periodo a suo tempo garantita da Enti di area vasta, come la Provincia”, ha spiegato nella relazione Campo.

Con questa legge si costituisce un soggetto giuridico che, partecipato da un’ampia platea di attori pubblici e privati del territorio, abbia il compito “di accompagnare istituzioni, soggetti profit e no profit nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi di medio-lungo periodo orientati dall’individuazione di percorsi autonomi e innovativi di recupero e valorizzazione di un inestimabile patrimonio culturale, sia esso materiale e immateriale”. Si tratta di un soggetto giuridico dotato di autonomia finanziaria e organizzato come luogo di co-programmazione e co-progettazione a cui assegnare il compito di aggregare competenze ed esperienze utili a valorizzare gli spazi culturali esistenti.



Pubblicato il 9 Novembre 2023