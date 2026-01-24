Approvata la candidatura per trasformare via della Repubblica in un “corridoio ecologico”

Trasformare via della Repubblica in un “corridoio ecologico”. La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri, l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura finalizzata alla presentazione della candidatura del progetto “Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia–Ofanto (via della Repubblica), asse di rigenerazione della Strategia Urbana Territoriale”, nell’ambito del PR Puglia FESR–FSE+ 2021–2027, Priorità 2 “Economia Verde”.

Il provvedimento consente al Comune di Foggia, in qualità di soggetto capofila del Polo Foggia–Ordona–San Severo, di partecipare alla seconda fase della procedura relativa agli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), dedicata agli interventi di infrastrutturazione verde e alle nature based solutions in ambito urbano.

L’intervento mira alla realizzazione di un sistema connesso di spazi verdi lungo uno degli assi storici e identitari della città, con l’obiettivo di rafforzare la qualità ambientale, incrementare la biodiversità, migliorare la continuità ecologica tra città e campagna e contribuire ai processi di rigenerazione urbana e territoriale.

Il progetto si inserisce nella Strategia Urbana Territoriale “Polo Foggia–Ordona–San Severo”, già approvata dalla Regione Puglia, e, in linea con le recenti normative europee sul ripristino della natura, ma si pone l’obiettivo concreto di aumentare la disponibilità di metri quadri di verde per ogni abitante, restituendo alla comunità un pezzo di storia in chiave moderna e sostenibile.

Il Comune ha inoltre ufficialmente avviato le procedure per trasformare il volto di Via Miranda attraverso un importante intervento di rigenerazione ecologica. Con l’approvazione dell’atto d’indirizzo, la Giunta Comunale ha approvato la candidatura al bando regionale per la rinaturalizzazione dei suoli degradati. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei finanziamenti previsti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per contrastare il consumo di suolo.

Il progetto prevede la de-impermeabilizzazione dei suoli compattati lungo via Miranda, con l’obiettivo di invertire i processi di urbanizzazione che hanno compromesso la funzionalità naturale del terreno e di ripristinare la struttura ecologica esistente. Gli interventi includono l’incremento del carbonio organico e l’inerbimento con specie autoctone a bassa idroesigenza, in grado di garantire una maggiore resistenza alla siccità e la riattivazione dei servizi ecosistemici.

Oltre al recupero del suolo, è previsto un arricchimento del paesaggio urbano attraverso la piantumazione di alberi e arbusti nelle aree verdi limitrofe. Il progetto comprende anche sistemi di irrigazione ad alta efficienza basati sul recupero delle acque piovane, oltre a opere accessorie come sentieristica drenante, panchine e piccoli orti botanici pubblici, pensati per favorire la socialità.

L’intero iter sarà sottoposto alle valutazioni degli enti competenti, tra cui Regione Puglia, Autorità di Bacino e Ministero, con l’obiettivo finale di restituire alla cittadinanza spazi pubblici più sani, resilienti e vivibili.



Pubblicato il 24 Gennaio 2026