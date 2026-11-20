Si concretizza in Puglia, con un raddoppio sia delle candidature che delle risorse, il progetto “Scuola per il lavoro”, un programma sperimentale di apprendistato di primo livello nelle scuole secondarie di secondo grado. In sostanza un centinaio di studenti, inseriti in 48 progetti presentati da 35 scuole di tutta la Puglia, durante il loro percorso scolastico potranno lavorare, con un regolare contratto di lavoro di apprendistato, e alla fine, conseguire un diploma. Il progetto, frutto della collaborazione tra Direzione regionale Inps, Ufficio Scolastico Regionale, Regione Puglia e Arpal (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), è un inedito in Puglia. Dopo la firma, a Bari, l’11 maggio scorso – con il presidente nazionale dell’Inps, Gabriele Fava – dell’Accordo attuativo tra Inps, Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale (Usr) e Arpal Puglia finalizzato a promuovere e agevolare la diffusione dell’apprendistato di I livello, affiancando scuole e imprese sia nella fase operativa che nel monitoraggio dei risultati, l’iniziativa diventa una realtà nelle scuole pugliesi, a partire proprio da quest’anno scolastico, ma con sostanziali aggiornamenti rispetto alla progettazione iniziale, sia sotto il profilo dei numeri che delle risorse. Gli aggiornamenti sono scaturiti dall’istruttoria dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia sulle manifestazioni d’interesse pervenute dalle scuole in collaborazione con le imprese. E dunque sono 48 i progetti candidati riconducibili a 35 istituzioni scolastiche, distribuite in tutte le province pugliesi, molte più del previsto, visto che il progetto, per la sua natura sperimentale, aveva previsto l’individuazione di 21 istituzioni scolastiche.

In una relazione sugli esiti delle candidature redatta dall’Ufficio scolastico regionale a tutti gli attori coinvolti, si legge: “Alla luce delle risultanze dell’istruttoria, emerge chiaramente come l’iniziativa abbia intercettato un reale bisogno del territorio. La qualità delle candidature pervenute, unita all’ampia adesione delle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese, conferma l’elevato valore sociale ed economico dell’intervento”. La partecipazione è risultata particolarmente rilevante nelle province di Bari e Lecce, ma ha coinvolto in maniera significativa anche i territori di Foggia, Taranto, Brindisi e Bat, delineando una diffusione omogenea dell’iniziativa nel sistema scolastico regionale.

Visto l’interesse espresso dalle scuole, i fondi inizialmente stanziati dalla Regione Puglia, 50mila euro, quale incentivo economico per i 21 progetti previsti (uno per istituto), non sono risultati più sufficienti.

Per questo, con una delibera di giunta, la Regione Puglia, attraverso le proprie strutture del dipartimento delle Politiche del Lavoro e Formazione, ha stabilito di finanziare tutti e 48 i progetti che consentiranno a 35 scuole di trasformare in “apprendisti” regolarmente retribuiti circa 100 studenti di istituti tecnici e professionali. Con variazione di bilancio, ai 50mila euro iniziali sono stati aggiunti altri 65mila euro, portando la dotazione complessiva a 115mila euro.

“Oggi viene presentata una novità importante per la Puglia – commenta il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, in missione istituzionale in Cina –. Una sperimentazione che ha un forte valore educativo, sociale ed economico. L’entusiasmo con cui scuole e imprese hanno aderito all’iniziativa dimostra che il nostro territorio è pronto a investire su un nuovo modo di costruire il futuro dei giovani. I partenariati attivati mettono in relazione il sistema dell’istruzione con i settori produttivi strategici della nostra economia, da quelli tradizionali a quelli più innovativi, creando opportunità concrete di crescita professionale e personale. Con l’apprendistato duale gli studenti non si limitano a conoscere il mondo del lavoro: ne diventano protagonisti, acquisendo competenze direttamente nei contesti produttivi e percependo una retribuzione per il loro impegno. È un modello che valorizza il merito, rafforza il legame tra formazione e sviluppo economico e contribuisce a costruire percorsi occupazionali più stabili e qualificati. Vogliamo fare della Puglia una regione capace di accompagnare i giovani nella transizione dalla scuola al lavoro offrendo loro strumenti reali per scegliere il proprio futuro”.

L’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, si è soffermato sui motivi per i quali la Regione Puglia ha esteso il finanziamento a tutti i progetti selezionati dall’ufficio scolastico regionale. “La risposta ricevuta dalle scuole pugliesi – sottolinea l’assessore – ha superato le nostre aspettative e rappresenta il segnale più evidente del valore di questa sperimentazione. Di fronte a 48 progetti valutati positivamente dall’Ufficio scolastico regionale, la Regione ha ritenuto doveroso rafforzare il proprio impegno finanziario per consentire a tutte le proposte di essere realizzate. È stata una scelta precisa: non lasciare indietro nessun territorio, valorizzare tutte le reti di collaborazione costruite tra scuole e imprese e ampliare il numero di studenti coinvolti”.



Pubblicato il 20 Novembre 2026