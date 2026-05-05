Apple svela la nuova collezione Pride 2026

(Adnkronos) – Come ogni anno, in vista del mese dedicato al pride, la casa di Cupertino rinnova il proprio impegno attraverso il rilascio di accessori e contenuti digitali a tema. La collezione 2026 si concretizza nel lancio di un nuovo cinturino per Apple Watch e nell'introduzione di elementi grafici coordinati che saranno integrati nelle imminenti versioni di sistema iOS 26.5, iPadOS 26.5 e watchOS 26.5. Il fulcro dell'aggiornamento estetico risiede nel quadrante denominato Pride Luminance, caratterizzato da un'estetica che punta sulla rifrazione dinamica del colore. Gli utenti potranno scegliere tra due diverse configurazioni geometriche, radiale o verticale, studiate per allinearsi visivamente alla trama del nuovo cinturino. La personalizzazione rimane un elemento centrale, consentendo di variare le tonalità per riflettere lo spirito e l'individualità della comunità celebrata. Anche su iPhone e iPad l'esperienza viene estesa con sfondi che riprendono il medesimo linguaggio visivo, mantenendo una coerenza cromatica su tutto l'ecosistema. Per quanto riguarda le tempistiche di distribuzione, i nuovi sistemi operativi si trovano attualmente in fase di test limitato. La pubblicazione delle versioni Release Candidate è prevista nel breve termine, indicativamente entro la prossima settimana, aprendo la strada al rilascio pubblico definitivo. Con questa iniziativa, Apple conferma una consuetudine ormai consolidata, trasformando il supporto alla diversità in un appuntamento fisso del proprio calendario software e hardware.

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Pubblicato il 5 Maggio 2026