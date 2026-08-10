Apple sta pensando a un wearable senza schermo

(Adnkronos) – Apple starebbe valutando l'introduzione di un dispositivo indossabile privo di schermo, un'ipotesi che segna una possibile discontinuità rispetto all'impostazione finora seguita da Apple Watch. La notizia arriva da un report dell'analista Mark Gurman su Bloomberg, secondo cui l'azienda sta esplorando diverse direzioni per rinnovare la propria offerta di wearable in vista degli eventi di settembre. Il contesto non è casuale. Negli ultimi anni i band per il fitness privi di display si sono ritagliati uno spazio crescente sul mercato: Whoop ha dimostrato che un pubblico ampio è disposto a rinunciare allo schermo in cambio di un dispositivo più leggero, discreto e votato interamente al monitoraggio biometrico. Prodotti come Fitbit Air, Polar Loop e Helio Strap si muovono nella stessa direzione, puntando su batterie più durature e un utilizzo meno invasivo rispetto agli smartwatch tradizionali. Che Apple guardi con interesse a questo segmento non sorprende, considerando quanto la categoria sia cresciuta. Secondo Gurman, però, l'ipotesi del modello senza schermo è solo una delle strade allo studio. L'azienda starebbe valutando anche varianti con schermi di tipo diverso e dimensioni differenti rispetto agli attuali modelli, includendo perfino la possibilità, remota secondo il giornalista, di un quadrante circolare, opzione che romperebbe con l'estetica squadrata che contraddistingue Apple Watch fin dal debutto. Nulla di tutto questo, va sottolineato, risulta ancora deciso.

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Pubblicato il 10 Agosto 2026