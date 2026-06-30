Apple rilascia iOS 26.5.2, tutte le novità

(Adnkronos) – Con la presentazione di iOS 27 avvenuta all'inizio del mese, l'attenzione del pubblico è comprensibilmente proiettata verso il periodo autunnale, finestra temporale in cui la nuova major release sarà ufficialmente distribuita a livello globale. Nel frattempo, l'azienda di Cupertino continua a garantire la stabilità e la protezione dell'ecosistema attuale attraverso il rilascio di aggiornamenti intermedi. L'ultimo di questi interventi, contrassegnato dalla sigla iOS 26.5.2, è da oggi disponibile per il download sui dispositivi compatibili. Questa specifica versione non introduce nuove funzionalità visibili dall'utente o modifiche all'interfaccia, ma si concentra esclusivamente sulla risoluzione di falle di sicurezza. Secondo la documentazione tecnica ufficiale, l'aggiornamento include circa trenta correzioni mirate, gran parte delle quali interessa WebKit e le relative tecnologie di navigazione web. Interventi analoghi sono stati distribuiti parallelamente anche per i sistemi operativi iPadOS 26.5.2 e macOS 26.5.2, a conferma di un approccio trasversale nella mitigazione dei rischi informatici sulle diverse piattaforme del brand. Sebbene le note di rilascio non menzionino esplicitamente l'ottimizzazione delle prestazioni, l'esperienza pregressa suggerisce la probabile inclusione di piccoli correttivi per bug minori non specificati. Gli utenti possono avviare l'installazione del pacchetto accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo, selezionando la sezione generale e procedendo tramite la voce dedicata all'aggiornamento software. Il ciclo vitale di questa release non si esaurisce comunque qui, poiché sono già in corso i test della versione beta di iOS 26.6, un ulteriore passaggio minore atteso prima della transizione definitiva alla successiva generazione software.

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Pubblicato il 30 Giugno 2026