Apple, qualcosa di Ultra bolle in pentola

(Adnkronos) – Apple sta ridefinendo i confini del proprio catalogo attraverso una manovra a tenaglia che punta contemporaneamente alla base e al vertice del mercato. Se il recente debutto del MacBook Neo ha segnato l'apertura verso una fascia di prezzo più accessibile, le ultime indiscrezioni indicano un imminente rafforzamento della linea più esclusiva. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società sarebbe al lavoro su almeno tre nuovi dispositivi destinati a posizionarsi ben al di sopra delle attuali versioni standard in termini di prestazioni e di posizionamento economico, riprendendo la filosofia già vista con l'Apple Watch Ultra. Il pezzo forte di questa nuova offensiva sarebbe l'atteso iPhone pieghevole, un dispositivo che potrebbe debuttare con un prezzo stimato intorno ai duemila dollari, stabilendo un nuovo parametro di spesa per lo smartphone della mela. Accanto a questo, la roadmap per l'autunno prevederebbe l'arrivo di un MacBook Pro dotato di schermo touch, una novità che segnerebbe una svolta storica nella gestione delle interfacce hardware di Cupertino. Queste mosse appaiono come tentativi diretti di presidiare il segmento dell'altissima gamma, dove l'esclusività tecnologica giustifica rincari significativi rispetto ai modelli base. L'innovazione più singolare riguarderebbe tuttavia la prossima generazione di AirPods. Le indiscrezioni suggeriscono l'integrazione di fotocamere integrate pensate per fornire a Siri un contesto visivo in tempo reale, potenziando le capacità dell'assistente vocale tramite l'intelligenza artificiale. Questo sviluppo potrebbe portare alla nascita di un modello Ultra anche per il comparto audio, seguendo la nomenclatura già adottata per i processori e l'orologio di punta. In definitiva, la strategia di Apple sembra orientata a una polarizzazione estrema, cercando di intercettare nuovi volumi di vendita con modelli entry-level senza rinunciare a spingere il limite del premium verso nuove vette di mercato.

Pubblicato il 9 Marzo 2026