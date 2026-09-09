Apple presenta iPhone Duo: è pieghevole e sfonda il tetto dei 2.000 euro

(Adnkronos) – Apple ha ufficialmente presentato iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole del suo catalogo, dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni. Il dispositivo integra due display: uno interno da 7,6 pollici con tecnologia Super Retina XDR e uno esterno da 5,4 pollici, entrambi realizzati con una finitura nano-testurizzata pensata per ridurre la visibilità della piega e limitare i riflessi. A completare la protezione, un rivestimento anti-graffio sviluppato internamente da Apple. La fotocamera per FaceTime è collocata sotto il display interno, invisibile all'occhio. Il corpo del telefono è realizzato in titanio di grado 5 ed è disponibile nelle colorazioni bianco e blu scuro, con certificazione IP68 contro polvere e acqua. Il pulsante laterale integra il sensore Touch ID, che consente di registrare più impronte digitali; lo sblocco è possibile anche tramite Apple Watch. Gli altoparlanti, posizionati nella parte superiore e inferiore del dispositivo, sono stati progettati per offrire audio spaziale. Il supporto per Apple Pencil arriverà invece nel corso dell'anno. Sul fronte software, iOS è stato adattato alla nuova configurazione a doppio schermo: il sistema riconosce automaticamente l'orientamento e la posizione del telefono, anche quando viene utilizzato parzialmente aperto. È stata inoltre introdotta una modalità Split View che permette di ancorare un video nella parte superiore dello schermo mentre si continua a usare la restante porzione per altre attività. Anche la modalità Standby è stata ripensata per adattarsi al nuovo formato. Il cuore del dispositivo è il chip A20 Pro, abbinato a un nuovo motore grafico in grado di gestire simultaneamente entrambi i display, e al modem cellulare C2. L'autonomia varia a seconda dello schermo utilizzato: fino a 31 ore di riproduzione video sul display interno e 44 ore su quello esterno. Per quanto riguarda comparto fotografico, iPhone Duo monta un sensore principale Fusion da 48 megapixel con zoom ottico 2x da 12 megapixel, capace di registrare video 4K a 120 fotogrammi al secondo, oltre a un ultragrandangolare Fusion da 48 megapixel. La fotocamera anteriore Center Stage da 12 megapixel si trova sul display esterno, mentre quella per le videochiamate FaceTime è integrata nello schermo interno. Tra gli accessori dedicati figurano la Folio con supporto integrato e una custodia in due parti pensata per proteggere separatamente ciascuna metà del dispositivo. iPhone Duo sarà disponibile a partire dal taglio da 256GB al prezzo di 2.369 euro; i preordini partiranno il 16 ottobre, con disponibilità sul mercato a partire dal 23 ottobre.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026