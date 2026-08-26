Apple presenta il nuovo Mac mini con chip M6 e M5 Pro

(Adnkronos) – Apple ha annunciato il nuovo Mac mini, aggiornato con due nuovi chip: l'M6, destinato al modello base, e l'M5 Pro, riservato alla configurazione più potente. Il design resta quello ultracompatto già noto, ma le prestazioni interne segnano un salto generazionale importante, in particolare sul fronte dell'intelligenza artificiale. Il chip M6 introduce una CPU a 12 core, due in più rispetto alla generazione precedente, con quelle che Apple definisce le prestazioni single-thread più veloci sul mercato. La GPU, anch'essa a 12 core, integra per la prima volta su Mac mini i Neural Accelerator in ogni core: il risultato, secondo l'azienda, è una velocità di elaborazione AI fino a quattro volte superiore e una grafica due volte più reattiva rispetto al modello con M4. La memoria unificata parte da 16GB, espandibile fino a 32GB, con una banda che arriva a 170 GBps. Il Mac mini con M5 Pro si rivolge invece a un pubblico professionale. Il chip può contare su una CPU fino a 18 core e una GPU fino a 20 core con ray tracing di terza generazione, pensata per rendering 3D, sviluppo di videogiochi ed effetti speciali. Supporta fino a 64GB di memoria unificata con 307 GBps di banda, una dotazione che permette di eseguire modelli AI locali di grandi dimensioni e di gestire l'editing di file ProRes RAW senza compromessi. Sul fronte della connettività, entrambi i modelli guadagnano Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ed Ethernet a 2,5Gb, con possibilità di upgrade a 10Gb. Le porte posteriori cambiano a seconda della versione: tre Thunderbolt 4 per il modello con M6, tre Thunderbolt 5 per quello con M5 Pro, che consentono anche di collegare più unità in cluster per l'esecuzione di modelli AI di grandi dimensioni interamente on-device. Il prezzo di partenza è di 1.079 euro per la versione con M6 e di 2.029 euro per quella con M5 Pro.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026