Apple Music integrato in TikTok, come funziona

(Adnkronos) – La sinergia tra TikTok e Apple Music raggiunge una nuova fase con il lancio mondiale di due funzionalità pensate per eliminare le frizioni tra la scoperta di un brano e il suo ascolto completo. Attraverso le opzioni Play Full Song e Listening Party, gli utenti potranno collegare i propri account per attivare un lettore multimediale interno alla piattaforma di ByteDance. Questa transizione, resa possibile dall'impiego del framework MusicKit di Apple, assicura che il flusso di ascolto sia conteggiato ufficialmente nelle statistiche del servizio di streaming, garantendo così la remunerazione dei diritti d'autore. L'esperienza d'uso si concentra sulla fluidità del consumo digitale: nel momento in cui una traccia suscita interesse nelle sezioni dedicate ai suggerimenti, sarà possibile riprodurla integralmente senza interrompere la navigazione nell'app. Oltre all'ascolto individuale, la funzione Listening Party introduce una dimensione collettiva, permettendo a più utenti di condividere lo stesso brano in tempo reale e interagire direttamente con i propri artisti di riferimento. Si consolida inoltre la possibilità di esportare i contenuti scoperti nelle playlist personali, un’integrazione che segue i precedenti accordi tecnici già avviati con altri operatori del settore. La collaborazione segna un cambiamento di rotta strategico per TikTok, che dopo la chiusura del proprio servizio di streaming proprietario avvenuta nel 2024 ha preferito trasformarsi in un veicolo di promozione per i grandi attori del mercato. Invece di competere direttamente, la piattaforma punta ora a diventare un hub integrato dove la viralità dei contenuti brevi si trasforma immediatamente in traffico qualificato per i servizi in abbonamento, ottimizzando il coinvolgimento degli appassionati in un ambiente controllato e professionale.

Pubblicato il 11 Marzo 2026