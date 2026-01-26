Apple lancia il nuovo AirTag, più autonomia e raggio d’azione

(Adnkronos) – A distanza di anni dal debutto, il localizzatore di Apple riceve un aggiornamento tecnico che ne potenzia le capacità di ricerca senza snaturarne il design originale. Il cuore del nuovo AirTag è rappresentato dal chip Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso che equipaggia l’attuale linea iPhone 17, che garantisce una precisione millimetrica e un raggio di localizzazione superiore del 50% rispetto al passato. Questa evoluzione permette alla funzione di posizione precisa di operare su distanze più ampie, supportata da un modulo Bluetooth ottimizzato che rende il tracciamento più fluido e affidabile anche in ambienti complessi o affollati. L’esperienza d’uso si arricchisce grazie a un comparto sonoro rivisitato, con un altoparlante ora più potente del 50% in grado di emettere segnali acustici udibili dal doppio della distanza precedente. Per la prima volta, la ricerca direzionale esce dai confini dello smartphone per approdare al polso degli utenti, diventando compatibile con i modelli più recenti di Apple Watch. Questa integrazione permette di individuare chiavi o portafogli seguendo le indicazioni aptiche e visive direttamente dall’orologio, snellendo le operazioni di recupero dei propri effetti personali tramite feedback tattili immediati. Sul fronte della logistica, il nuovo dispositivo si integra con la funzione software dedicata alla condivisione sicura della posizione con terze parti. Apple ha stretto accordi con oltre cinquanta compagnie aeree, consentendo ai passeggeri di fornire un link temporaneo al servizio clienti per localizzare valigie smarrite o in ritardo. I dati industriali indicano che l’adozione di questo sistema ha già ridotto del 26% i ritardi nella gestione dei bagagli, mantenendo elevati standard di sicurezza grazie a un accesso limitato al solo personale autorizzato e alla disattivazione automatica del collegamento una volta ritrovato l'oggetto. La tutela della privacy rimane il pilastro dell’accessorio, che non archivia storici di posizioni fisiche e utilizza una crittografia end-to-end per impedire a chiunque, inclusa la casa madre, di accedere alle informazioni sul dispositivo. Il sistema include protezioni avanzate contro il tracciamento indesiderato attraverso identificatori dinamici che cambiano costantemente per proteggere l'anonimato dell'utente. Il nuovo AirTag è disponibile sul mercato al prezzo di 35 euro per l’unità singola e 119 euro per la confezione da quattro, confermando la possibilità di personalizzazione gratuita tramite incisione laser.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2026