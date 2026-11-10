Apple ha risparmiato 5 miliardi di dollari di tasse grazie a Singapore e Irlanda

(Adnkronos) – Nell’ultimo Form 10-K, il documento che le società quotate devono presentare ogni anno alla Securities and Exchange Commission, Apple ha fornito per la prima volta un quadro dettagliato del risparmio ottenuto con la localizzazione dei profitti all’estero. Secondo quanto riportato dal Financial Times, i dati indicano che le attività svolte a Singapore hanno ridotto il carico fiscale dell’azienda di 2,7 miliardi di dollari, contro i 2,6 miliardi riconducibili all’Irlanda.

L’informazione è emersa a seguito di una modifica dei principi contabili statunitensi, che impone alle società pubbliche di indicare i casi in cui l’imposizione sugli utili esteri si discosta in misura rilevante dall’aliquota federale del 21%. Calcolando l’imposta su tutti gli utili globali del 2026 con quel parametro, Apple avrebbe versato 33 miliardi di dollari. L’importo effettivamente corrisposto è stato di 27 miliardi, con una differenza di circa 5 miliardi.

Il ruolo dell’Irlanda nella strategia fiscale del gruppo è stato a lungo oggetto di contestazioni. Nel 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione europea, che nel 2016 aveva stabilito la necessità di recuperare 13 miliardi di euro di imposte arretrate. Il versamento complessivo, comprensivo degli interessi, è stato completato da Apple nel luglio 2025.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio. Alla fine del 2017, in seguito alla riforma fiscale approvata durante la prima amministrazione di Donald Trump, l’azienda aveva annunciato il rimpatrio negli Stati Uniti della maggior parte dei 252 miliardi di dollari detenuti all’estero.

Dal 2021, inoltre, oltre 130 Paesi hanno aderito a un’intesa promossa dall’Ocse che prevede un’aliquota minima del 15% per le grandi multinazionali, con l’obiettivo di scoraggiare lo spostamento degli utili verso giurisdizioni a bassa tassazione. Le imprese che pagano meno del 15% in uno Stato possono essere chiamate a versare un’imposta integrativa. L’Irlanda ha recepito le regole nel 2024, Singapore nel 2025. Nel 2026 l’applicazione delle nuove norme ha comportato per Apple un costo aggiuntivo di 2,5 miliardi di dollari a Singapore, secondo quanto indicato nel documento depositato.

Sempre secondo il Financial Times, tra il 2023 e il 2025 l’aliquota effettiva applicata ad Apple a Singapore si è mantenuta intorno al 10%, mentre ci si attende che si avvicini al 15%. L’aliquota ordinaria del Paese è pari al 17%.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026