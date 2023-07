“Appello” di Emiliano ai consiglieri: “Rinunciate all’assegno di fine mandato”

“Vi chiedo di soprassedere al voto di domani e di affrontare questa vicenda a viso aperto, senza timidezze o vergogna. Provate a spiegare e a chiarire a chi ve lo chiede perché avete proposto il disegno di legge e di ripensare di approvarlo solo quando sarete sicuri di essere stati compresi”. Il governatore pugliese, Michele Emiliano, rompe il silenzio e a 24 ore dal voto chiede a tutti i consiglieri regionali di rinunciare a reintrodurre il Trattamento di fine mandato, un assegno da circa 35mila euro per ogni consigliere al termine di ogni legislatura, con effetti retroattivi. Oggi la proposta di legge del Pd e delle civiche vicine a Emiliano andrà in aula durante la seduta del consiglio regionale.

“Due anni fa – ricorda Emiliano in una lettera inviata a tutti i consiglieri – il Consiglio regionale approvò il ripristino della liquidazione di fine mandato inserendo la norma a sorpresa in un diverso provvedimento. Come sapete bene, espressi il mio totale dissenso per questa vostra scelta e vi chiesi di abolire immediatamente la legge che avevate approvato.

Avete inteso riproporre la legge in questione per il Consiglio regionale di domani e questo sta provocando una mobilitazione di associazioni e cittadini che sono contrari”.

“Ancora una volta – è il rimprovero di Emiliano – non avete spiegato all’opinione pubblica che la Regione Puglia è l’unica assemblea legislativa italiana a non accantonare la liquidazione come avviene per ogni altro lavoratore del Paese”.

“Non date il destro a nessuno che vuole distruggere la vostra immagine – aggiunge – e, insieme alla vostra, l’immagine della Regione. Rinunciando all’approvazione guadagnerete il diritto di dire a chi vi sta insultando quello che pensate di loro e della loro ipocrisia”. “E comunque – conclude – con le somme cui rinuncerete avrete il privilegio di poter dire a chi ha raddoppiato, giustamente, tutti gli stipendi dei sindaci d’Italia e sta pensando, giustamente, di reintrodurre l’elezione diretta dei rappresentanti delle Province, di rinunciare anche loro, i parlamentari tutti e capi di partito, alle loro liquidazioni”.

Cgil Puglia: “Su Tfm basiti dalla lettera di Emiliano. Ci auguriamo realmente il ritiro del provvedimento”

“Ci auguriamo che non ci sia uno slittamento della votazione del Trattamento di fine mandato ma ci sia realmente il ritiro del provvedimento. Dopodichè i consiglieri regionali, a partire dal governatore, dovrebbero aprire una discussione a viso aperto direttamente con gli elettori e chiedere agli elettori cosa pensano del Trattamento di fine mandato, piuttosto che decidere a porte chiuse e secondo le proprie priorità che non corrispondono a quelle della collettività. Noi non ci fermeremo, saremo noi a chiamarli a un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza, magari saranno cosi bravi da convincerci”. Lo ha detto la segretaria della Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine di una conferenza organizzata dal coordinamento delle associazioni, partiti politici e sindacati che si oppone all’approvazione del Trattamento di fine mandato (Tfm) da parte del Consiglio regionale pugliese.

“Ci lascia basiti la lettera aperta del presidente Michele Emiliano” sul Trattamento di fine mandato “rivolta non ai cittadini e cittadine, atto che avrebbe dovuto formalmente compiere, ma ai consiglieri regionali. Mi permetto di dire che il presidente Emiliano recita una doppia parte in commedia, a volta è opposizione a volte è maggioranza. Scrive una lettera aperta a se stesso, perché voglio ricordarlo che prima di essere presidente della Regione è lui stesso consigliere regionale. Rispetto ai toni e ai contenuti della lettera c’è da dire pochissimo, c’è da dire pochissimo sulla scelta che il Consiglio regionale sta compiendo. Siamo dinanzi ad un atto che minaccia frontalmente e duramente la tenuta democratica di questo territorio. Continuare a confondere il diritto al Tfr dei lavoratori dipendenti con il diritto al Tfm è un’operazione politica vergognosa”. “Oltre 60 associazioni – ha ricordato Bucci – hanno aderito e stanno aderendo numerosi al nostro appello per il “no” al Trattamento di fine mandato. Ci giunge notizia che all’ordine del giorno del consiglio il Tfm è confermato intanto, ma molto probabilmente subirà uno slittamento, immaginiamo a settembre o magari a fine agosto”.



Pubblicato il 25 Luglio 2023