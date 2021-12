Appalti truccati al Policlinico di Foggia, arrestato Vitangelo Dattoli

Il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, e’ stato arrestato nell’ambito di una indagine della procura foggiana su presunti appalti truccati. L’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza riguarderebbe presunte irregolarita’ nella gestione della sanita’ nella provincia di Foggia. Tra le gare al centro dell’attenzione degli inquirenti anche quella dell’elisoccorso per il trasporto degli organi per i trapianti. Dattoli ha ottenuto gli arresti domiciliari. Nell’inchiesta sono coinvolte altre 5 persone. Oltre a Dattoli sono stati arrestati il medico in pensione Antonio Apicella, la dirigente della Asl di Foggia Rita Acquaviva, il dirigente del policlinico Costantino Quartucci e gli imprenditori Roberto Pucillo e la figlia Roberta Valentina titolari dell’Alidaunia, compagnia di elicotteri. I sei hanno ottenuto gli arresti domiciliari.

Le indagini sono state eseguite dal Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi del Nucleo Pef di Bari – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia. Le attivita’ investigative hanno consentito di disvelare la presunta “manipolazione” di due gare di appalto bandite da Enti pubblici foggiani operanti nel campo della sanita’. La prima riguarda l’affidamento del servizio di elisoccorso ordinario, gara bandita il 30 gennaio del 2020 dall’Asl di Foggia, per un impegno di spesa pari a 36.600.000 euro per il primo quinquennio e 29.800.000 euro per l’eventuale proroga contrattuale opzionale. La seconda gara e’ relativa all’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attivita’ di prelievo e trapianto organi – bandita il 19 febbraio del 2019 dagli Ospedali Riuniti di Foggia, per un impegno di spesa pari a 2.642.494 euro per il primo quadriennio, estendibile – in caso di proroga – fino a 4.622.494 euro

Condividi sui Social!