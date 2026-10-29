Appalti e incarichi Asset sottratti a procedure di gara, si spieghi in Commissione

Continuano a chiedere notizie e trasparenza sull’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Asset/Puglia) i consiglieri di Minoranza dopo che – a giugno scorso – l’autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) formulò per iscritto rilievi sull’attività della stessa agenzia. Sostenendo, provocando anche vasta eco mediatico, che s’era ricorsi ad “affidamenti diretti mascherati” e che l’Agenzia di supporto a Regione Puglia e agli enti locali nelle pianificazioni per la valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, aveva ricevuto una “mole straordinaria” di attività professionali per servizi di ingegneria, architettura e progettazione da parte di comuni e aziende sanitarie pugliesi…tutto con una semplice stipula d’un accordo di collaborazione tra enti pubblici. Insomma, l’Anac non esitò a censurare un vero e proprio ‘sistema’ mirato praticamente a sottrarre ingenti quote di mercato e lavoro ai professionisti privati – quali geometri, ingegneri e architetti – aggirando per di più l’obbligo di avviare gare d’appalto aperte e competitive tra i professionisti di supporto agli enti pubblici per progettazioni e direzione lavori, così come previsto dal codice degli appalti. E così ieri, con una nota dei fratelli d’Italia guidati da Paolo Pagliaro e Giampaolo Vietri coi colleghi Spina, Basile, Caroli, De Leonardis, Ferri, Gatta, Perrini, Scatigna e Scianaro s’è tornati in argomento. Rinfacciando senza tanti complimenti al governo regionale d’essersi limitato a sospendere i nuovi affidamenti…<<senza minimamente sentire il bisogno di comunicare al Consiglio regionale cos’era successo, ma soprattutto come intendeva porre rimedio in futuro>>. Insomma, su gare, appalti e affidamenti pubblici alla Regione Puglia sarebbe per i fratelli d’Italia calato il sipario <<…e lo ‘spettacolo’ è andato in onda al chiuso della presidenza, come a voler nascondere la polvere sotto il tappeto>>. Ora, prima di tornare a discutere in Commissione di gare e affidamenti all’agenzia strategica di stanza a via Giovanni Gentile, bisogna pure aggiungere un altro tassello e ricordare che solo una ventina di giorni fa la stessa Agenzia Anticorruzione ha confermato la legittimità dell’attività svolta da Asset/Puglia, il suo ruolo strategico e l’attività svolta della stessa agenzia a supporto dell’Ente Regionale, superando in sostanza le osservazioni dell’estate scorsa che richiamavano, tra gli altri, il caso d’un Comune che aveva affidato all’Agenzia funzioni di committenza. Attività ritenuta, alla fine, lecita sia a favore degli enti regionali sia delle altre amministrazioni, purché regolata da accordi riconosciuti ‘ex lege’. In più sarebbe da considerare -sempre secondo l’Anac – il notevole risparmio di risorse pubbliche. Tuttavia – come detto – i fratelli d’Italia insistono e hanno chiesto – anche loro per iscritto …- agli uffici di presidenza l’audizione in II Commissione l’ascolto del presidente Decaro, ma anche del capo di gabinetto Pellegrino e del dirigente a capo d’un gruppo di lavoro costituito per far chiarezza una volta per tutte sull’intera vicenda di gare, appalti e affidamenti a comuni ed enti pubblici all’Asset/Puglia. Sempre e solo come ribadiscono a piè della loro nota i consiglieri guidati da Pagliaro e Vietri “…nell’interesse dei cittadini pugliesi”.

Francesco De Martino



Pubblicato il 29 Ottobre 2026