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App, influencer e videogame nel mirino dell’Ue con il Digital Fairness Act – Eurofocus podcast, Adnk

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Il Digital Fairness Act è la nuova proposta della Commissione europea per tutelare i consumatori online da dark pattern, costi nascosti e abbonamenti ingannevoli. Con sanzioni fino al 6% del fatturato di chi commette l’illecito, si prevede un risparmio stimato di 13,7 miliardi di euro all’anno per i cittadini. Il testo passa ora al vaglio di Parlamento e Consiglio.

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Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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