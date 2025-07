Aperto il cantiere sulla SC 17 per il rifacimento delle strade extraurbane

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comprese nella Zona C, quella afferente alle strade comunali extraurbane e borgate. Dopo aver completato nelle settimane scorse l’intervento sulla Strada del Salice Nuovo e 15^ traversa della medesima, da ieri le macchine operatrici del cantiere si sono spostate sulla Strada Comunale 17, in corrispondenza dello svincolo con la Strada Statale 89, come verificato durante il sopralluogo fatto dagli assessori Galasso Giuseppe -Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana- e Patano Daniela -Polizia Locale e Traffico-, unitamente al tecnico incaricato della Direzione Lavori ing. Roberto Salice, rappresentanti dell’impresa esecutrice delle opere e con l’intervento di alcuni residenti della zona.

Da questi ultimi, particolarmente stupiti per l’imponente spiegamento di uomini e mezzi -a loro dire inconsueto per strade extraurbane comunali- si è avuta notizia che non si ha memoria di un tratto di nuovo asfalto così lungo e curato nella preparazione, con la fresatura a tutta larghezza di quello vecchio malmesso per preparare le condizioni ottimali per la stesa della nuova pavimentazione in asfalto (la previsione di completamento dei lavori è entro la fine della settimana, fatte salve avversità metereologiche).

“Stiamo predisponendo una temporanea chiusura al traffico del tratto interessato dai lavori verosimilmente per mercoledì prossimo 9 settembre, salvaguardando l’accessibilità dei frontisti e dei mezzi di soccorso, in modo da poter consentire una esecuzione più rapida del nuovo asfalto, riducendo al minimo ogni possibile interferenza con il traffico veicolare che, specie per lavori di questa tipologia, potrebbe risultare dannosa. Per questo ci scusiamo anticipatamente con l’utenza se in questi giorni ci saranno alcuni rallentamenti o allungamenti di percorso, ma in tutti i casi ad ognuno verrà assicurata la possibilità di raggiungere la propria residenza o luoghi di interesse” spiega l’assessora Daniela Patano.

“Abbiamo accolto la necessità rappresentata dal Direttore dei Lavori di eseguire con una macchina finitrice di maggiore larghezza l’intera nuova pavimentazione bituminosa in unico passaggio, evitando giunti ed eseguendo il giusto rialzo centrale e la pendenza trasversale, ben consapevoli che così potremo ottenere un nuovo asfalto ben eseguito e conseguentemente più duraturo nel tempo” spiega l’assessore Giuseppe Galasso. “In questa prima fase eseguiremo un tratto di nuova pavimentazione lungo quasi 1,2 chilometri, ma abbiamo già in programma di completare tutta la SC 17 entro il prossimo autunno, attraverso i nuovi appalti di manutenzioni strade che sono stati pubblicati dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Foggia per conto del Comune di Foggia” aggiunge.

“Abbiamo colto l’occasione di questi importanti lavori per anticipare un’attività già in previsione, rimuovendo e conferendo a discarica alcuni significativi cumuli di rifiuti accumulati negli anni lungo i bordi della SC 17 sotto il cavalcavia della SS89, e ripristinando sia condizioni minime di decoro di questa viabilità extraurbana comunale, liberando al tempo stesso gli spazi occorrenti per il rifacimento dell’asfalto per tutta la larghezza stradale” sottolinea l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Lucia Aprile.



