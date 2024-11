Aperta un’altra crepa nella già traballante maggioranza di Emiliano alla Regione

Il recente scontro politico fra il consigliere regionale Michele Mazzarano, eletto nelle fila del Pd, con il segretario regionale Dem, Domenico De Santis, è un’altra mina per la già traballante maggioranza di governo della Regione Puglia che in queste ultime settimane non è riuscita ancora a risolvere né la questione del rientro del M5S nel perimetro di governo, né quella con il gruppo di “Azione”, nonostante il governatore Michele Emiliano abbia portato nell’esecutivo un esponente del partito di Carlo Calenda. Infatti, i pentastellati pugliesi non hanno ancora sciolto il nodo se rientrare a tutti gli effetti a fare parte della maggioranza che sostiene il presidente Emiliano, oppure no, perchè sono in attesa di capire cosa accadrà a livello nazionale all’interno del M5S, a seguito dello scontro sorto tra il presidente Giuseppe Conte ed il fondatore Beppe Grillo; mentre con “Azione” il problema è sorto a seguito della decisione di Emiliano di nominare Fabiano Amati assessore al Bilancio, senza però condividerla con gli altri due rappresentanti del gruppo “calendiano” presenti nell’Aula barese di via Gentile. A tale situazione già difficile ora si è aggiunta la guerra aperta che rischia di scoppiare all’interno del Pd pugliese, a seguito dello scontro tra il segretario regionale De Santis ed il presidente della Commissione consigliare permanente all’Ambiente, Mazzarano per l’appunto, che sarebbe forse già pronto ad uscire dalle fila in cui è stato più volte eletto e fors’anche dalla maggioranza di governo che sostiene il governatore Emiliano, dopo l’avvenuto commissariamento del circolo Dem di Massafra (Ta), che – come è noto – è il Comune d’origine e residenza di Mazzarano, oltre che, da sempre, sua roccaforte elettorale. Infatti, la scintilla che ha fatto scoppiare lo scontro tra Mazzarano e De Santis è stata innescata dal commissariamento del Pd massafrese da parte dello stesso De Santis che, per punire lo scioglimento dell’Amministrazione comunale di sinistra di Massafra da parte dei Dem locali, ha effettuato un vero e proprio “atto di guerra” sotto casa del consigliere regionale Mazzarano, come detto di Massafra, con l’inevitabile irritazione di quest’ultimo che, con una nota, ha tra l’altro dichiarato: “Il Pd pugliese gioca allo sfascio del centrosinistra regionale, con scorribande nei territori dettate da guerre personali”. Mazzarano, inoltre, ha citato il caso analogo di Taranto, dove però la sfiducia non riuscita lo scorso inverno al sindaco ionico Rinaldo Melucci è stata senza conseguenze per la segreteria del Pd locale. Da ciò, poi, è stato lanciato un affondo al governatore Emiliano che, secondo Mazzarano, assiste imbelle allo sfascio della maggioranza ad opera di un segretario regionale dem arrogante. Praticamente immediata la reazione alle accuse di Mazzarano da parte di De Santis, che ha replicato: “Sei stato espulso dal partito e per cinque anni devi stare fuori”. Però, al fianco di Mazzarano e contro Desantis si sono schierate le minoranze delle segreterie provinciali del Pd di Lecce, Brindisi e Foggia, che hanno chiesto di ritirare il commissariamento del partito a Massafra. Mentre a dare solidarietà e manforte a De Santis sono intervenuti altri dirigenti pugliesi dei dem e, in particolare, il deputato barese Marco Lacarra, che con una nota ha dichiarato: “Sono sconcertato da quanto sta accadendo in queste ore nel Partito Democratico della mia regione. Avendo guidato il PD Pugliese per tanti anni ne conosco le complessità e anche le contraddizioni. Tuttavia, nulla può giustificare gli atteggiamenti di un’area che si vanta di essere la parte viva del partito per poi trascinarlo sui giornali in una polemica violentissima e sterile”. Ora, però, lo scontro interno al Pd pugliese tra De Santis e Mazzarano rischia di spostarsi nel gruppo Dem alla Regione e, quindi, in maggioranza. Dove il consigliere regionale massafrese promette battaglia, minacciando di allearsi con i due consiglieri di “Azione”, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente, per mettere in crisi definitivamente la maggioranza, qualora il trio decidesse di uscire dall’orbita della coalizione di governo che sostiene il governatore Emiliano. Infatti, senza i pentastellati e senza Mazzarano, Mennea e Clemente, di cero non ci sarebbero più i 26 voti per approvare il prossimo Bilancio di previsione. Insomma, Emiliano rischia di non giungere al capolinea del fine legislatura, oppure di arrivare in condizioni disastrate. E l’ex sindaco di Bari ora europarlamentare, Antonio Decaro (Pd), è già pronto a salire sul locomotore, per il cambio del macchinista alle prossime regionali.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 23 Novembre 2024