Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si è aperta la camera ardente di Corrado Augias, che accoglierà fino alle 18 di oggi quanti vorranno tributare un ultimo saluto al giornalista e scrittore. Ad accogliere il feretro del giornalista e scrittore la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias insieme a suo marito, il giornalista Piero Suber, i tre nipoti e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.



Pubblicato il 21 Novembre 2026